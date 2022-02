New Balance x Miu Miu: le sneakers che tutti vogliono

In questo periodo Miu Miu è sulla bocca di molti addetti al settore e appassionati di moda nel mondo. La micro gonna della collezione primavera estate 2022, vista sulle passerelle di Parigi di settembre, è stato un argomento molto popolare sui social network. L'abbiamo vista indossata da Chiara Ferragni durante il suo soggiorno a New York, da Nicole Kidman per la cover di Vanity Fair, da altre modelle per le cover di alcuni magazine.





Chiara Ferragni in Miu Miu





Nicole Kidman in Miu Miu per Vanity Fair

Su quella stessa passerella parigina, un altro elemento della collezione primavera estate 2022 sta facendo parlare di sé: sono le sneakers che Miu Miu ha realizzato in collaborazione con New Balance. Quasi tutte sold out, se non per il modello nel colore blu royal. Quelle bianche e quelle beige sono ormai esaurite.



Miu Miu SS22



Si tratta della rivisitazione di un modello iconico di New Balance, la 574, creata alla fine degli anni '80. Nata come scarpa da running, era amata dagli sportivi per le suole spesse e il buon livello di ammortizzazione. Nel tempo sono diventate a tutti gli effetti sneakers da tutti i giorni, più una scarpa da passeggio che una tecnica.



New Balance x Miu Miu



Il design realizzato per Miu Miu è un ibrido: la scarpa sportiva è rivestitia interamente di denim sfilacciato, con bordi tagliati a vivo. La lavorazione viene lasciata a vista "per sottolineare la spontaneità di queste azioni". Questa variante colore può essere acquistata direttamente sul sito di Miu Miu.