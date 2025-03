Angelina Mango torna a studiare all'università di Bologna. VIDEO

Bologna - Angelina Mango è tornata a studiare all'Università di Bologna. La cantante, che da mesi è lontana dalle scene, ha pubblicato un video su TikTok in cui ha mostrato il suo look per andare a fare un esame: «Così andrò a fare il mio esame all'università... però non ho messo i mocassini», dice scherzosa la ventitreenne sotto uno dei portici di Bologna. Angelina, dopo il liceo scientifico e prima di partecipare ad Amici, si era iscritta alla facoltà di Lettere. Dopo un mese, tuttavia, aveva deciso di lasciare gli studi per concentrarsi sulla musica. Ora il dietrofront e il nuovo video social.

Angelina, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 con il brano La noia e la partecipazione all’Eurovision Song Contest, ha messo in pausa la sua carriera musicale. Lo scorso autunno ha dovuto interrompere il tour per una rinofaringite acuta, ma poi ha capito di aver bisogno di una pausa più lunga e si è presa del tempo per sé: «Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore», aveva scritto su Instagram. Aggiungendo: «Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l'affetto che so che riceverò in questi giorni».

Angelina oltre a interrompere i concerti aveva molto diradato le sue apparizioni sui social. L'ultimo video in cui si mostrava in primo piano era della fine di dicembre, poi aveva pubblicato un paio di filmati in cui i fan potevano vederla velocemente e di sfuggita. Lo scorso gennaio invece era arrivato un selfie accompagnato da una lettera in cui spiegava che stava trovando giovamento da questa distanza dalla vita online: «A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo in cui “esisto” un po' di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta. Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo. Sto scoprendo un sacco di cose che si possono fare e che appartengono alla realtà». La vita lontana dai social, a quanto pare, è servita all'artista anche per ritrovare la voglia di studiare all'Università.