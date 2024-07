Nicolas Vaporidis sposa Ali Rinaldo: le nozze in gran segreto

Siena - In gran segreto, lontano dal chiacchiericcio digitale, Nicolas Vaporidis si è sposato. Si sapeva che sarebbe successo, certo, lo aveva dichiarato qualche settimana fa. Ma non si sapeva quando e dove. E anche sulla sposa pochissime informazioni, se non il suo nome, Ali Rinaldo, e che fosse nata in Inghilterra, ma in parte anche italiana. Del resto, nient’altro. La cerimonia si è celebrata in Toscana, tra le romantiche colline del Chianti, nel castello di Montalto. Pochi invitati, quasi tutti vip, amici, famiglia. Insomma, una festa intima, come aveva dichiarato lo stesso attore, che desiderava un matrimonio con pochi flash. Tra gli ospiti, Micol Incorvaia e il suo fidanzato, Edoardo Tavassi, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip, con cui Vaporidis ha un rapporto veramente speciale. E, infatti, tra i pochi video che circolano sul web uno in particolare è stato molto apprezzato dagli utenti: un abbraccio dolcissimo tra Tavassi e Vaporidis, che dimostra tutta la loro amicizia nei pochi secondi ripresi da Micol.

E per l’occasione c’è stato anche un momento nostalgia. Perché l’attore ha cantato, insieme a Eros Galbiati, Notte prima degli esami, storico brano di Antonello Venditti e colonna sonora dell’omonimo film, con cui Vaporidis è diventato celebre in tutta Italia, ormai diciotto anni fa.