Nicole Grimaudo è diventata mamma per la seconda volta

L’attrice siciliana Nicole Grimaudo (Caltagirone, 1980) è diventata mamma per la seconda volta. Nicole è sposata con Francesco, giornalista Rai, e ha già un bambino di nome Pietro, primo figlio della coppia nato nel 2014.

Nicole non ha voluto ancora condividere il nome del bambino nato qualche giorno fa. Nicole è stata recentemente protagonista della fiction Gli orologi del diavolo, in onda su Rai1, e di un fortunato spot con Giorgio Pasotti. Aveva esibito per la prima volta il pancione quest’anno a Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci.

Dal 2012 circa, Nicole Grimaudo è legata al compagno Francesco, giornalista Rai, siciliano come lei. Di lui si sa molto poco. “Ci frequentavamo da bambini poi ci siamo persi di vista, come succede spesso. Ci siamo incontrati al matrimonio di un’amica carissima a Caltagirone, eravamo seduti allo stesso tavolo”, aveva raccontato Nicole in un’intervista rilasciata pochi mesi dopo la nascita del loro primogenito, “In un anno e mezzo abbiamo fatto tutto, figlio compreso. Me lo dicevano sempre: ‘Quando arriverà l’uomo giusto per te lo capirai immediatamente’. Avevano ragione. Il nostro è un amore molto forte e solido, da subito. Lui si chiama Francesco, è un giornalista Rai. Ed è di Caltagirone come me”.