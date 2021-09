Nicole Grimaudo e l'abito da stirare

Scicli - Accade di essere invitati a un matrimonio e che qualcosa, all'ultimo momento, vada storto. Ad esempio, per una donna invitata alla cerimonia di nozze, che l'abito da indossare sia un poco stropicciato.

Così Nicole Grimaudo (Caltagirone, 1980) , attrice siciliana, calatina come lo sposo, debba ricorrere alle signore del quartiere per un colpo di ferro da stiro all'abito verde per andare prima in chiesa, poi al trattenimento di nozze. E' successo sabato scorso, in occasione del matrimonio di Miriam Leone a Scicli. Nicole ha ringraziato le nuove amiche, provette stiratrici, con un selfie. E' Scicli, bellezza.