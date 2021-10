Nicoletta da Scicli, in Caduta Libera, con Gerry Scotti

Scicli - Riconfermata questa sera per la seconda volta la sciclitana Nicoletta per il game show di Gerry Scotti, Caduta Libera. Nicoletta conquista la simpatia del pubblico durante una gag col presentatore innamorato di Scicli e ruba una vita al campione in carica Michele.

L'appuntamento prossimo è per giovedi 7 ottobre, sempre su Canale 5, alle ore 18.45, ultima sfida.