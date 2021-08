Nicoletta Mantovani Pavarotti in vacanza a Modica

Modica - Nicoletta Mantovani Pavarotti è in vacanza a Modica insieme al nuovo compagno Alberto Tinarelli. I due hanno assistito ieri sera allo spettacolo di Giovanni Caccamo e Michele Placido all'auditorium San Giuseppe U Timpuni a Modica bassa.

Il nome di Nicoletta Mantovani è legato a quello celebre del suo primo marito, il tenore Luciano Pavarotti, da cui ha avuto la figlia Alice, oggi 18enne. La Mantovani, che si occupa di giovani talenti della lirica con la Fondazione intitolata al tenore modenese, ha sposato in seconde nozze, nel settembre 2020, il 54enne consulente finanziario a cui era legata da poco più di un anno.

Per dieci anni legata a Big Luciano, ma solo tre in regime matrimoniale, Nicoletta Mantovani (Bologna, 1969) conobbe Big Luciano quando era una studentessa di appena 23 anni e lei fu ingaggiata per lavorare a un concorso ippico organizzato dallo stesso tenore. Oggi è felicemente sposata con Alberto e sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Modica.