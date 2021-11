Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sono sposati ma senza la famiglia

Nicolò Zenga il figlio di Walter Zenga e fratello di Andrea, ex concorrente del GF Vip 5, è convolato a nozze con l’attrice di Un Posto al Sole Marina Crialesi. Dalle prime foto che sono circolate sul web sembra che tutta la famiglia di Nicolò fosse assente al matrimonio: come mai?

A sorpresa, nelle scorse ore Nicolò Zenga e Marina Crialesi sono convolati a nozze. La notizia è trapelata sui social dopo che alcuni amici presenti al matrimonio hanno divulgato degli scatti dell’evento ritraendo la comitiva invitata all’evento presso la Chiesa di Santa Maria in Tempulo, edificio sconsacrato di Roma, nel rione Celio, in via Valle delle Camene.

Su Instagram Nicolò Zenga ha postato un messaggio: “Abbiamo voluto fare una cerimonia intima in Comune. Una cosa che fosse solo nostra e condivisa solo con testimoni e damigelle prima di fare il grande evento in Chiesa. Purtroppo la famiglia di Marina non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi”. Il figlio di Walter ha aggiunto:

“Tutto questo con l’appoggio ed il supporto di entrambe le nostre famiglie che anche a distanza hanno saputo restarci vicini. Grazie a tutti per i messaggi d’amore che abbiamo ricevuto”



Perché questa precisazione sul suo post?

Non appena hanno iniziato a circolare in rete le fotografie di Nicolò e Marina (entrambi classe 1989) vestiti di tutto puntino (lei in abito bianco, lui con un completo elegante blu), ha avuto inizio un ‘giallo’: non c’era nessuno dei familiari di Nicolò all’evento? Pare proprio di no.

Andrea Zenga, ex gieffino vip e oggi felice al fianco di Rosalinda Cannavò (la fu Adua Del Vesco), nelle scorse ore si trovava proprio con la compagna, con la quale ha trascorso una serata al cinema. Insomma, al matrimonio non dovrebbe averci messo piede. Lo stesso vale per Roberta Termali, madre di Nicolò, e per papà Walter Zenga. Pure loro due sembra che non abbiano presenziato all’evento. Resta da capire, laddove le assenze dei familiari di Nicolò fossero confermate, cosa si cela dietro alla scelta dei mancati inviti.

A lasciare più di stucco è stata senza dubbio l’assenza di Andrea: che i rapporti con Nicolò si siano deteriorati nell’ultimo periodo? Mistero. Quel che è quasi certo è che la ‘family’ Zenga alle nozze non c’era. A testimoniarlo anche la mancanza sui social di qualsivoglia riferimento al matrimonio: zero dediche, zero congratulazioni, zero fotografie, niente di niente.

La data delle nozze anticipata

In realtà sembrava che le nozze dovessero svolgersi a giugno 2022, ma probabilmente la coppia ha deciso di accelerare i tempi. Quello che ha stupito tutti, però, è stata l’assenza della famiglia di Nicolò Zenga al matrimonio, stando alle foto che sono circolate sul web. Al matrimonio di Nicolò Zenga, infatti, non era presente il padre Walter. Durante la scorsa edizione del GF Vip l’ex portiere si era riconciliato con i figli, dopo un periodo in cui i rapporti erano stati molto freddi. Anzi, in alcune interviste Nicolò si era detto felice del fatto che potesse avere suo padre vicino in un momento così bello come quello delle nozze!

Qualcosa, nel frattempo, potrebbe essere cambiato dato che Walter Zenga non si è presentato.

Ma a spiegare i motivi di questo festeggiamento così ristretto è stato proprio Nicolò Zenga con il suo post su Instagram.