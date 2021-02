Monica Bellucci e il nuovo taglio di capelli: un caschetto corto

Niente più capelli lunghissimi acconciati in morbide onde: il 2021 è l’anno del caschetto.

Trovare tutte le combinazioni che creano il caschetto perfetto per la primavera 2021 non è semplice. Anche Monica Bellucci ci dà un “taglio”. Quella di tagliare i capelli e rivoluzionare il proprio stile è una scelta che stanno compiendo sempre più star ed esponenti delle famiglie reali. Dopo Rocío Muñoz Morales che ha ceduto al fascino del caschetto mosso, il French bob anche Monica Bellucci sfoggia un bellissimo caschetto e una meravigliosa frangetta. Un caschetto corto, al mento, sfilato e liscio, creato dall'hairstylist delle star John Nollet: questo il taglio di capelli che Monica Bellucci mostra nella nuova campagna di Cartier e che in poche ore, nell'account dell'attrice, ha raccolto oltre 300mila cuoricini.

A 56 anni l'attrice di Città di Castello con il suo taglio medio-corto ha dimostrato che il mini-bob è uno dei tagli più amati del momento e più di tendenza per questa primavera 2021. Il suo plus è la versatilità: nonostante sia fresco e sbarazzino, il mini bob leggermente sfilato, liscio (solo per chi ha capelli fini ma folti) o ondulato, è ideale anche per valorizzare al meglio i visi delle donne over 50, perché la sua morbidezza ingentilisce i lineamenti.

Lei, diva senza tempo mostra infatti il caschetto corto e nero più bello di sempre e, inutile dirlo come sempre ha colpito in molti, è semplicemente bellissima.