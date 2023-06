Nina Moric ricoverata in ospedale

Nina Moric irriconoscibile dal letto di ospedale. Dopo una lunga assenza dal dibattito pubblico, i salotti televisivi e le copertine di gossip, la showgirl è tornata a mostrarsi ai follower tramite Instagram. Le immagini pubblicate pochi giorni fa tramite la modalità "stories" ritraggono la modella croata, visibilmente provata, stesa su un letto d'ospedale. Sarebbe infatti stata ricoverata in seguito a problemi di salute ancora pochi chiari. In particolare, nella prima foto si vede solo il suo braccio con la flebo, mentre nella seconda Nina Moric è distesa nel letto con indosso un camice e la flebo inserita.

E' stata operata

Nina Moric, come mostra nelle storie pubblicate su Instagram, è ricoverata presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. In un video l’ex fidanzata di Fabrizio Corona racconta la sua situazione: "Per me non è stato un periodo facile" spiega Nina Moric, "ho avuto questo malessere che è stato sconfitto grazie a tutto lo staff dell’Humanitas, dei veri angeli custodi". L’ex modella, infatti, ci ha tenuto a ringraziare tutti, medici, infermieri, anestesisti e primari: "Mi hanno operato e sono riusciti a salvarmi la vita. Ci sono un po’ di conseguenze però sono forte e tutto andrà benissimo" afferma, lasciando presumere che quello che l’ha colpita potrebbe essere stato qualcosa di grave. Infine chiede scusa per aver fatto preoccupare le persone a lei care.

Nel video, comunque, Nina Moric lascia presagire che la strada per la completa guarigione sia ancora lunga. Nella storia successiva, invece, compare un messaggio di ringraziamento a chi l’ha assistita e curata durante questo periodo buio: "Grazie. Medici, infermieri e operatori sanitari", il tutto coronato dalle parole di I have a dream, la canzone degli Abba che dice: "I belive in angels" (io credo negli angeli).