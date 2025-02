Nino Frassica, il comico siciliano è un genio. «Ora dategli un programma tutto suo»

Sanremo - Serve Sanremo per scoprire Nino Frassica?

Si vanno a vedere i follower su Instagram (328mila, ne ha guadagnati 5mila grazie alla spinta del Festival), chi è, la sua vita. Ma la storia del comico, conduttore e mattatore è nella tv italiana da almeno 40 anni. Sotto gli occhi di tutti. «Vi prego date un tutto a quest’uomo. Un programma tutto suo. È geniale. Nino Frassica, unico nel suo genere», uno dei tweet più virali.

Nino Frassica, all'anagrafe Antonino Frassica, è nato a Messina, l'11 dicembre 1950 (ha 74 anni), è un comico, cabarettista, attore, conduttore radiofonico e televisivo italiano.

Da giovane si è trasferito a Milano per studiare recitazione. Negli anni Settanta partecipa ad alcuni spettacoli teatrali e programmi televisivi messinesi, nei quali Frassica si fa notare da Renzo Arbore con un eccentrico messaggio lasciatogli sulla segreteria telefonica. E’ proprio grazie a quest’ultimo che il comico debutta al cinema nel 1983. Tra gli Anni ’80 e ’90 compare in diversi varietà e show televisivi in onda sulla Rai, tra i quali la settima edizione di Fantastico, Scommettiamo che…? e Domenica in. Nel 2008 è uno degli ospiti di Carlo Conti nel programma I migliori anni a cui partecipa nuovamente nel 2010 e nel 2013. Per la televisione è protagonista della serie Cugino & cugino in onda su Rai1 in prima serata. Insieme al cantante Simone Cristicchi partecipa nel 2012 al progetto Meno male che c’è Radio2 come conduttore radiofonico. Lo stesso anno ricompare in televisione nel cast di Le iene nei panni del disturbatore Tommi Paradais. Dal 2015 è parte del programma Che fuori tempo che fa, spin off della trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa. Nel 2017 affianca il conduttore alla guida per programma.

Frassica è anche attore di cinema e tv. Dal 1999 interpreta infatti il maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini nella fiction Don Matteo. Dieci anni dopo Sofia Coppola lo sceglie come presentatore del Premio Telegatto nel film Somewhere. Nel 2010 ottiene un piccolo ruolo come carabiniere in The Tourist, il film con Johnny Depp diretto da von Donnersmarck. Nel 2016 compare invece in La mafia uccide solo d’estate, il docuserie in onda su Rai diretta da Luca Ribuoli e tratta dall’omonimo film di Pif. Questa volta interpreta la parte di Fra Giacinto, prete colluso con la mafia. Frassica viene inoltre scelto negli anni come testimonial di diverse campagne pubblicitarie. Nel 2023 è tra i concorrenti del programma di Prime Video LOL – Chi ride è fuori. Nel 2024 torna a condurre Striscia la Notizia per alcune settimane, con Michelle Hunziker.

«Penso che nino frassica sia il miglior comico italiano», scrive l'account "La rivincite delle rosse". «Non ci interessa se non vi piace Nino Frassica, non è una cosa da dire pubblicamente, è una vergogna, non c'è da andarne fieri, siete cresciuti male», il post di Mara, sempre su X. «nino frassica quel tipo di persona che mi farebbe ridere anche stando zitto e fermo», il tweet di "torydarius".

«Se Carlo Conti ci avesse regalato Katia Follesa e Nino Frassica nella stessa sera avrebbe fatto il 100% di share», scrive anche Elisa. «Ribadisco il concetto espresso tempo fa: Se Nino Frassica ha 100 fans io sono tra questi. Se Nino Frassica ha tre fans io sono tra questi. Se Nino Frassica ha un fan sono io. Se Nino non ha fans significa che io sono morta», sentenzia Rachele. Tra le battute top di Frassica, rivolto a Conti con il biglietto in mano: «Vince il Festival... dai che si sa da novembre...».