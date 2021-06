Noemi è la nuova principessa Disney, con il singolo "Un nuovo inizio"

Noemi è la nuova principessa Disney per il singolo "Un nuovo inizio" lanciato lo scorso 31 maggio 2021 dalla Disney e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Noemi in forma smagliante piùche mai si immerge nel mondo Disney con una nuova canzone, in occasione della campagna 'Noi Principesse Sempre', che presenta le Principesse e Regine Disney come ambasciatrici di coraggio e gentilezza, valori senza tempo che le accomunano e caratterizzano da sempre. Un'iniziativa per la quale la casa madre di Topolino ha proposto una collezione digitale gratuita di racconti inediti intitolata 'Storie di Coraggio e Gentilezza': 14 storie con protagoniste le Principesse e Regine Disney, arricchite da nuove illustrazioni. Una nuova narrazione per ispirare atti di gentilezza nei bambini di tutto il mondo.

Il nuovo singolo cantato da Noemi è ispirato alle Principesse Disney e invita grandi e bambini a lottare con coraggio e gentilezza per vincere le paure e realizzare i propri sogni. Una spinta a seguire il cuore e a far emergere l'eroe nascosto in ognuno di noi.

«Un testo carico di energia positiva, penso davvero che possa trasmettere ai giovanissimi la consapevolezza che nella vita tutto è possibile, e si può sempre cercare un nuovo inizio, mettendosi in gioco con coraggio», ha commentato Noemi, Ambasciatrice italiana della campagna globale "Noi Principesse Sempre".

A livello internazionale il nuovo singolo "Starting Now" è interpretato dalla cantante Brandy, vincitrice del Grammy, che aveva interpretato la principessa nel film televisivo del 1997 "Cenerentola". Il singolo "Starting Now", prodotto dal candidato al Grammy Award, Oak Felder, e scritto da Jason Mater, Jordan Powers e Darren Criss, è anch'esso disponibile su tutte le piattaforme digitali.