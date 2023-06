Noto, dentro la chiesa c'è un Concept store

Noto - Una nuova vita per la chiesa di Sant’Agata in via Trigona: da venerdì sera è aperto il nuovissimo ed elegantissimo concept store di Pozzilei. Un progetto di riqualificazione e recupero di un edificio storico, prima adibito a sede degli scout, poi concesso dal Comune attraverso apposito bando per il suo utilizzo a scopi commerciali.

Un restauro conservativo e non invasivo, che ha visto impegnati in sinergia Comune, Sovrintendenza e parte privata, per un intervento che riabilita un edificio storico e lo riconsegna alla comunità netina. Edificio che si trova in una zona strategica del centro di Noto, di collegamento tra la parte bassa e più conosciuta della città, e quella alta, dove sorgono importanti monumenti come la chiesa del Crocifisso e nuove attività che stanno contribuendo ad allargare, idealmente e fisicamente, il concetto di centro storico della città Barocca.

La boutique d’alta moda, firmata PozziLei, è stata denominata “Santhagata”, per richiamare il nome latino della chiesa.