Stan Smith: le sneakers Adidas diventano sostenibili

Anche tra i grandi colossi dello streetwear sta nascendo una nuova generazione di sneakers. Adidas si impegna ad impiegare solo poliestere riciclato entro il 2024: stringe importanti collaborazioni con Stella McCartney, designer molto attenta alla questione ecologica, crea una linea di prodotti rispettosi dell'ambiente e trasforma la famosissima Adidas Stan Smith in una scarpa sostenibile.



Creata nel 1964 insieme al tennista francese Robert Haillet, la Stan Smith prende questo nome appena nel 1978 quando Adidas diventa sponsor ufficiale dell'atleta Stanley Roger Smith. Il design è riconoscibilissimo: tomaia in pelle bianca, tre file di buchi traspiranti, linguetta verde decorata con il profilo del giocatore di tennis. Dopo una battuta d'arresto - pur sempre adorata da attori, cantanti e non solo - torna grandiosa nel 2014 con nuove edizioni.



Stan Smith con Wall-E (Disney), Adidas, 100 euro



Le nuove sneakers sostenibili rivisitano il design originale, impiegando una suola creata da gomma riciclata e una tomaia al 50% costituita da materiali riciclati, mai poliestere vergine.

Le Stan Smith sostenibili sono disponibili per donne e uomini con grafiche, ma anche omaggi diversi: le varianti della sneakers infatti celebrano gli eroi "verdi" della famiglia allargata Disney (Pixar, Marvel, Star Wars).



Per l'uomo troviamo personaggi come il dinosauro REX di Toy Story, il robotino Wall-E, il gigante di corteccia Groot, membro dei Guardiani della Galassia. Per la donna, Campanellino di Peter Pan, ma anche grafiche disegnate a mano per ricordare che ognuno di noi ha un potere da esercitare nella costruzione di un futuro migliore. Accanto ai personaggi "verdi" dei film Disney, diventiamo anche noi alleati di Adidas nella battaglia contro i rifiuti plastici.



Stan Smith sostenibile, Adidas, 100 euro



Potrete lasciare l'impronta del vostro nome personalizzando la sneaker: Adidas dà la possibilità agli acquirenti della Stan Smith realizzata con prodotti riciclati di personalizzarla con l'incisione di un numero o di un nome, sia sulla scarpa destra che su quella sinistra. Non vi resta che scegliere tra le 22 versioni da uomo e le 20 da donna, totalmente intercambiabili!