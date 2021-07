Nozze a sorpresa per Alessandra Sardoni, la giornalista di La7 si è sposata

Alessandra Sardoni si è sposata. La giornalista del TgLa7, celebre soprattutto come inviata delle eterne maratone Mentana, ha celebrato le sue nozze il 24 luglio, sul Monte Amiata, compreso nell'Appennino Toscano. E' stato un matrimonio a sorpresa per la giornalista di La7. A darne notizia è il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, che ha pubblicato sui social una foto della coppia. Ignoto il nome del marito della giornalista, che ha sempre avuto grande riserbo in relazione alla sua vita privata.

Il matrimonio della giornalista di La7, Alessandra Sardoni, ha fatto parlare i social. Complici due scatti pubblicati dal direttore Enrico Mentana. Il primo “rubato” con la didascalia “Un altro Royal Wedding, oggi sull’Amiata”. Il secondo più “classico” che ritrae la sposa e lo sposo, con una didascalia più “istituzionale”: “La mia giornalista preferita, auguri Alessandra”. Il direttore ci ha poi preso gusto, pubblicando una foto più chiara poco dopo.

Insomma, la notizia si è rapidamente diffusa. Ma soprattutto il mistero: chi è lo sposo? I fedelissimi del TgLa7 se lo sono chiesto, ma, al momento, la riservatezza ha prevalso. Alcuni invece, più ironicamente hanno scherzato: “Ma come è possibile che questa donna riesca ad avere una vita oltre La7? Oltre Mentana?”.



Chi è il marito di Alessandra Sardoni

Se il volto della giornalista è facilmente distinguibile nella foto, non si può dire la stessa cosa del marito di Alessandra Sardoni, di cui non si sa molto, nemmeno il nome. Una vita privata che Alessandra Sardoni ha sempre tutelato, non utilizzando i social network che sono spesso funzionali al racconto della vita quotidiana dei personaggi noti. Resta quindi il mistero sul fidanzato e da oggi marito della conduttrice di Omnibus, il programma mattutino in onda proprio sulla rete diretta da Andrea Salerno.