Nozze al cinema, quale è l’abito da sposa più bello che crea tendenza?

Scopriamo gli abiti da sposa che hanno fatto tendenza: dal cinema alla realtà.

Le spose sul grande schermo hanno un’allure incantata. E non solo perché indossano modelli iconici di Vivienne Westwood o Vera Wang, che approfittano del product placement per raccontare una fiaba sartoriale, ma anche perché il vestito di solito arriva come il coronamento di una storia intensa, quella in cui la protagonista vive una storia d'amore controversa o romantica creando tendenza.

A chi di Voi non è mai capitato di sognare al cinema davanti al lieto fine di una commedia romantica, di indossare l'abito di nozze da sogno, come nelle favole? L'abito del giorno del sì è quello che le donne non dimenticheranno ma, per tutta la vita. Ma è anche quello che può richiedere interminabili mesi (se non anni) per essere scelto tra quelli sognati e quei di tendenza magari visti sul grande schermo..

Dal cinema alla realtà gli abiti da sposa che creano fatto tendenza c’è n'è per tutti i gusti.

C’è chi l’abito da sposa lo vuole a sirena, chi ampio e voluminoso da perfetta principessa. C’è chi lo preferisce classico o punta sull’eccentricità. C’è chi invece non rinuncia alla sensualità nel giorno del si o chi ancora punta sul romanticismo. Ogni donna ha la sua idea riguardo al vestito del giorno più importante della sua vita ( o uno dei giorni..). E’ il cinema, spesso a fare nascere le nuove tendenze e le mode in fatto di abiti da sposa.

Dal vestito Givenchy di Audrey Hepburn in "Cenerentola a Parigi" a quello in pizzo di Dakota Johnson in "Cinquanta sfumature di rosso", ecco i più belli dei film che hanno creato tendenza per il giorno del si.

L'iconico wedding dress creato da Vivienne Westwood.

Chi non ricorda l'abito indossato da Carrie Bradshaw nel film Sex and the City, pomposo voluminoso ed eccentrico? è diventato un'icona di tendenza.

Il primo film tratto dalla serie cult Sex & the City usciva nei cinema esattamente 12 anni fa, nel 2008. Al di là della trama della non memorabile pellicola, ciò che invece tutte le donne del mondo ancora ricordano con occhi sognanti è l'ormai leggendario abito da sposa creato da Vivienne Westwood e indossato da Carrie – ovvero Sarah Jessica Parker – per il tanto atteso giorno del sì (sì che, ormai non è più da considerare uno spoiler, non riuscirà a pronunciare) con il suo Mr. Big. A crearlo è stata Vivienne Westwood e sembrava disegnato apposta per Sarah Jessica Parker. Il corsetto è in seta duchesse avorio con riflessi dorati. Per la gonna dai volumi esagerati sono stati necessari metri e metri di taffetà Radzimir in seta avorio, creando una silhouette dai volumi quasi esagerati, attraverso una serie di importanti onde. Vi ricordate che entrava a fatica nella limousine???

Il Cloud Dress – questo il suo nome ufficiale – è indubbiamente uno degli abiti da sposa più famosi della storia del cinema, ma è nato precedentemente alla sua apparizione sul grande schermo: il suo debutto, infatti, avvenne per la prima volta durante la sfilata Vivienne Westwood Gold Label Autunno/Inverno 2007-08, intitolata Wake up, Cave Girl! Solo in seguito l'abito viene adattato appositamente per la scrittrice interpretata da Sarah Jessica Parker, e inviato da Vivienne stessa (che, in qualche modo, fece dunque una sorta di cameo nel film).

Kristen Stewart in Twilight, la sposa sobria.

In Breaking Dawn, nella saga Twilight, Bella Swan sposa finalmente Edward Cullen, coronando il loro sogno d'amore e quello di milioni di fan. Chignon, velo, taglio regolare dell'abito, Bella è stata una sposa indimenticabile, semplice e assolutamente sobria. Ma il vestito, contrariamente a quanto si possa pensare, non è costato una fortuna: ⤑firmato da Alfred Angelo, costava 800 dollari prima del successo regalatogli dal film. L´abito da sposa indossato dalla protagonista è già passato alla storia facendo tendenza : non solo si tratta di un meraviglioso capo in crepe satin e pizzo chantilly firmato dalla stilista venezuelana Carolina Herrera, ma le fan di Twilight possono addirittura decidere di sposarsi con un copia esatta dell’abito alla modica cifra di $799. Anche le scarpe indossate da Bella Swan non sono assolutamente passate inosservate: si tratta infatti di un meraviglioso modello di Manolo Blahnik appropriatamente chiamato “the swan”, in vendita a Neiman Marcus e presso i punti vendita monomarca Manolo a $1295.

Runaway Bride – Se scappi, ti sposo: modello cool.

Se scappi ti sposo, diretto da Garry Marshall, racconta un'altra rocambolesca storia d'amore dai toni solari e picareschi. Julia Roberts personifica l'immagine di una sposa cool dalla testa ai piedi. Oltre al carattere irriverente che si può notare nella sua personalità, il contrasto con l’ abito da sposa a scollo trasparente è fantastico. Questo look mi ricorda “Cenerentola a Parigi” ma con carattere più casual, anche se non meno bello per questo motivo. Da non perdere i dettagli bianchi del suo disegno, così come i dettagli della gonna di tulle che, senza ombra di dubbio, da mettere anche tutti i giorni.

Bride Wars – La Mia Migliore Nemica

Esiste qualcosa di meglio che vestirsi Vera Wang nel giorno del tuo matrimonio? Immagino di sì, ma vedere in questo film due vestiti di questa fantastica artista è meraviglioso! Entrambi sono perfetti per due personalità molto diverse: un abito classico principesco con scollo a cuore, o un abito taglio sirena con scollo a spalle aperte e accessori di diversi colori. L'unica cosa che vi chiedo è, per favore, non distruggeteli come nel film!

Father of the Bride – Il Padre della Sposa.

Così, arrivando all'altare, questo vestito da sposa ruba lo sguardo di tutti. La tecnica non è un segreto, è che c’è qualcosa di più bello di un abito da sposa a collo alto e pizzo? Il mix di elementi in questo disegno è idilliaco, soprattutto per le spose che cercano di coniugare uno spirito romantico con uno più ingenuo. Le maniche lunghe sono un dettaglio chiave per generare un'immagine unica.

Audrey Hepburn in Cenerentola a Parigi.

Per fare un buon viaggio nel tempo, Audrey Hepburn è la guida perfetta, ancor più se si tratta di Funny Face, un film che ricorda la moda, i viaggi e gli editoriali con foto spettacolari di Parigi. Il disegno di questo vestito è perfetto per il suo taglio tradizionale, ma anche per lo scollo a barchetta, perfetto per l'attrice. Audrey Hepburn è una diva che ha avuto la capacità di indossare qualunque abito rendendolo l'involucro di un’icona. E questo vale anche per il vestito da sposa meraviglioso sfoggiato in Cenerentola a Parigi: la star indossa un abito da sposa apparentemente classico, liscio, con bustino che sottolinea il punto vita ma la lunghezza tè lo rende completamente speciale, unico, in grado di fare tendenza.

Il Padrino

Sí. Non poteva essere diversamente, dato che non c’è niente di più bello che un vestito da sposa che si ricopre di fantastici tessuti, volumi e ricami deliziosi. Questo vestito rappresenta il meglio del fascino antico: gonna voluminosa, maniche larghe e una stupenda scollatura di pizzo. Inoltre, cosa c’è di meglio di una treccia raccolta che gira intorno a un velo da sposa in tulle, il tutto accompagnato da un mazzo di foglie e fiori di semplici colori.

Che ne dite? Quali di questi abiti visti al cinema avete preferito, qual è la vostra tendenza in fatto di abiti da sposa?