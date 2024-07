Nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi: tutti i segreti

Rimini - Sabato 6 luglio Simona Ventura e Giovanni Terzi dopo sei anni di fidanzamento si sono detti «sì» con una romantica cerimonia nel parco del Grand Hotel di Rimini, definito dalla coppia come «il nostro posto del cuore». Del matrimonio da favola sia la sposa che gli invitati hanno condiviso nelle ultime ore diversi video social. Che ci raccontano, assieme alle indiscrezioni del gossip, tanti nuovi dettagli sul rito civile (officiato da Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna) e sul mega party post nuziale. Per esempio il wedding planner delle star Enzo Miccio, che ha organizzato il matrimonio, ha condiviso foto e filmati che raccontano la giornata dal momento del «sì» ai balli sotto le stelle.

Presenti alla cerimonia erano 200 invitati, tra cui molti nomi noti del mondo dello spettacolo: da Eleonora Daniele ad Alba Parietti, da Paola Barale a Giulia Salemi, da Alessandro Cecchi Paone a Samuele Peron. C'era anche Valeria Marini, che ha pubblicato su Instagram un post pieno di immagini e filmati che mostrano fra l'altro il bacio degli sposi, sulla sabbia, tra fuochi d'artificio, davanti a una torta bianca di cinque piani creata del maestro Iginio Massari.

Testimoni degli sposi: per lui Marco Di Terlizzi, per lei Milly Carlucci. Quest'ultima, che già nel dicembre 2023 fu testimone in diretta della proposta del giornalista alla conduttrice sulla pista di Ballando con le stelle, durante le nozze ha pronunciato un toccante discorso: «Carissimi Simona e Giovanni, per me è un onore enorme essere la vostra testimone. Ho una cosa che Marco non ha, sono anche una testimone oculare. Perché io c’ero a Ballando con le stelle quando, nei mesi che abbiamo trascorso insieme, Simona e Giovanni hanno fatto un percorso, tenendosi per mano con tenerezza, amore, incanto. C’ero nel momento della proposta, un momento che mi è rimasto, il momento più incredibile che abbia mai vissuto. L’emozione di quel momento, la vibrazione nell’aria, è stata una cosa che non avevo mai avuto la fortuna di vivere».

Commovente anche il discorso di Simona Ventura - che ha fatto il suo ingresso di bianco vestita al braccio del padre Rino - durante la promessa al marito Giovanni Terzi. Con la voce a volte incrinata dall'emozione, la presentatrice televisiva - ex moglie di Stefano Bettarini da cui ha avuto due figli - al marito numero due ha rivolto queste parole: «Ci siamo conosciuti a una cena, ci siamo riconosciuti, ci siamo presi per mano e mi hai portato fuori dalle sabbie mobili dove mi ero impantanata. Ti amo perché non c’è ostacolo che non riusciamo a superare insieme e perché anche se non ho mai letto un tuo libro, non me lo fai pesare. Ti amo perché come dice il nostro amico Jova, hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. Per questo e altri milioni di motivi ti amo e oggi ti sposo». Terzi ha replicato così: «Una donna importante come te dà luce a un uomo e per questo ti dico sempre grazie». Poi, scherzando, il giornalista ha aggiunto: «Ricordo anche che senza la tua presenza, per esempio, non avrei mai fatto Ballando con le stelle». Dopo lo scambio di promesse e le fedi al dito è iniziato il party durato fino a notte fonda. Ad allietare la cena e la festa ci ha pensato Giusy Ferreri, che aveva conosciuto ad X Factor la sua coach Simona Ventura. Dopo il banchetto a base di pesce gli sposi si sono cambiati d'abito e messi comodi (con tanto di scarpe da tennis nere per Simona) e hanno dato il via alle danze mentre Ferreri intonava Non ti scordar mai di me. «Grazie a tutti, perché è stato un sogno anche grazie a voi. Tutti i nostri amici che sono stati qui questa sera. Adesso non è finito niente, ma inizia tutto perché… We have a party con Saturnino Celani. Siamo pronti a scatenarci?», ha annunciato euforica Ventura. E allora via, a festeggiare fino a notte fonda.