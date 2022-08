Matrimonio Federica Pellegrini, il lungo bacio allo sposo Matteo. VIDEO

Venezia - Come ogni Divina che si rispetti è arrivata sull'altare con 45 minuti di ritardo per dire sì al suo Matteo. Federica Pellegrini si è sposata nel pomeriggio di ieri nella Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco, con il suo ex preparatore Matteo Giunta. E’ arrivata sorridente, apparentemente rilassata, in un abito in mikado di seta bianco perla creato per lei da Nicole Milano, spalle scoperte e un lungo velo punteggiato di piccoli fiori di pizzo, a riprendere il fiore più grande della coroncina posta sui capelli appena ondulati, liberi sulle spalle.

News Correlate Federica Pellegrini e Matteo Giunta: i dettagli delle nozze da favola FOTO

Ad assistere alla cerimonia un parterre di amici e parenti: dal fratello Alessandro che le ha fatto da testimone, a Iginio Massari, creatore della torta nuziale, dal presidente del Coni Giovanni Malagò a Luca Cordero di Montezemolo. Ma soprattutto tanti colleghi, come Nicolò Martinenghi, Marco Orsi, Luca Pizzini, Domenico Fioravanti. Un matrimonio che ha mescolato tocchi glamour, voluti dal "regista" dell’evento Enzo Miccio, che ha riempito la chiesa di enormi ceste di rose e ortensie bianche, a momenti più intimi e familiari, come l’abbraccio del papà di Federica, Roberto, al neo genero e il gesto affettuoso di aggiustargli il papillon. Impeccabile Giunta, abbronzatissimo, affiancato dalla mamma e dal fratello, in un completo blu scuro e sull'occhiello della giacca lo stesso fiore del bouquet della sposa.

Moltissimi i fan che hanno atteso pazientemente per ore, davanti alla chiesa, blindata da un severissimo servizio d’ordine, l’arrivo prima degli ospiti, accolti da vere e proprie ovazioni, e poi di Federica e Matteo. Una pazienza ripagata, a fine cerimonia, dai due sposi, affiancati da cinque damigelle, che si sono concessi, davanti ai presenti, un lungo bacio sul sagrato della chiesa.