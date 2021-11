Nozze Paris Hilton, gli abiti fiabeschi. FOTO

Los Angeles - Abito da favola quello sfoggiato da Paris Hilton per le sue nozze, avvenute il 12 novembre scorso con Carter Reum. E non poteva essere diversamente per l’ereditiera dell’omonima catena di alberghi e imprenditrice che si è unita in matrimonio con il venture capitalist e imprenditore con una cerimonia di lusso nella dimora di famiglia a Bel Air, Los Angeles. Ospite del The Tonight Show con Jimmy Fallon, prima delle nozze, la Hilton aveva lasciato intendere che il matrimonio sarebbe stato in pompa magna.

«Non sarà piccolo - aveva detto -. Sarà una cosa di tre giorni, sono previste tante cose, tanti abiti, forse dieci. Mi piace cambiare d’abito». Le nozze sono avvenute dopo nove mesi dall’annuncio del fidanzamento. Reum le aveva chiesto la mano lo scorso febbraio su un’isola privata e con un anello fatto su misura dal gioielliere Jean Dousset. «Quando trovi l’anima gemella - aveva scritto all’epoca su Instagram - non lo sai, lo senti».

L'abito principale indossato da Paris Hilton, che per il banchetto ha poi cambiato più look, era firmato da Oscar de la Renta. In totlare Paris Hilton ha cambiato quattro abiti durante le nozze.