Irene Forte: matrimonio vip a Caltabellotta

Agrigento - A pronunciare il fatidico “sì” Irene Forte e l’avvocato francese trapiantato a Londra Felix Winckler. Aperitivo in piazza con panorama mozzafiato e circa 200 invitati tra cui il sindaco. La cena al Verdura Golf Resort di Sciacca

Hanno scelto Caltabellotta per mettere il sigillo alla loro storia d’amore: un matrimonio da vip in piena regola quello che sarà celebrato ieri, venerdì 10 settembre alle 18, nella cattedrale arabo-normanna.

La cattedrale arabo-normanna di Caltabellotta, centro montano in provincia di Agrigento, è stata la cornice scelta per le seconde nozze da Irene Forte e Felix Winckler. L’ereditiera 32enne è figlia di sir Rocco, fondatore e proprietario dell’omonimo gruppo alberghiero, famoso in tutto il mondo. Lo sposo è un avvocato di origine belga che vive a Londra: è co-fondatore di aziende che sviluppano prodotti tecnologici innovativi. All’evento tanti vip del mondo dell’imprenditoria, del turismo e del jet set europeo. Massimo il riserbo sui nomi sui circa 200 invitati. La coppia si era già sposata nel mese di settembre dello scorso anno. La cerimonia, con il rito civile, è avvenuta nella municipalità di Londra, dopo l’annullamento dell’evento in Sicilia a causa del Covid.

La piccola piazza di Caltabellotta ha ospitato sposi ed invitati senza particolari stravolgimenti in termini di allestimento: un carretto siciliano, un’illuminazione capace di esaltare l’architettura del posto e un gruppo folk siciliano per conferire quel tocco di tradizione che non guasta mai.