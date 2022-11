Ilary Blasi, chi è il suo nuovo fidanzato?

Anche Ilary Blasi avrebbe trovato un nuovo compagno, con il quale starebbe insieme da tempo. Ma chi è il misterioso uomo che ha conquistato il cuore della ex letterina? Secondo alcuni rumors, la conduttrice Mediaset avrebbe perso la testa per “un aitante giovane” frequentato durante le trasferte milanesi per condurre “L’Isola dei Famosi”.

Non solo Francesco Totti e Noemi Bocchi, anche Ilary Blasi, adesso, pare aver ripreso la sua vita sentimentale

Ilary Blasi ha una nuova fiamma.

Dopo settimane di rumors e totonomi, il settimanale Chi esce allo scoperto con lo scoop che rivela il nuovo compagno della showgirl. “Ilary Blasi sorpresa all’aeroporto di Zurigo mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso un weekend romantico in un esclusivo hotel con centro benessere”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini nel numero in edicola da mercoledì 30 novembre. Dopo aver pubblicato le foto di Ilary Blasi e della nuova fiamma, Bastian, imprenditore tedesco, ecco arrivare nuovi dettagli, sempre riportati dal settimanale Chi.

Nei dettagli dell’hotel spiccano ben 175 stanze e una Spa di 4000 metri quadri. Inoltre, non mancano eleganti sale per eventi e una collezione d’arte da oltre 100 opere. Il tutto immerso in un ambiente mozzafiato con viste su Zurigo e le Alpi.

Nello specifico la Blasi e tale Bastian si sono concessi, sicuramente, il massimo del lusso a cifre davvero da capogiro. Da quanto si apprende da Fanpage, infatti, la struttura permette di prenotare una camera a partire da 540 euro a notte. Per quanto riguarda le suite, invece, si può arrivare anche a oltre 4000 euro a notte. Quelle più lussuose arrivano anche ad una tariffa fino a 14700 euro a notte.



Le immagini del bacio

“Le immagini sono inequivocabili, e Ilary sembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte“, scrive il settimanale. A cinque mesi dalla separazione da Totti, e dopo che il suo ex marito ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, anche la Blasi sembra aver ritrovato sorriso e passione.