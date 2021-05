Occhiali da sole: il modello di moda è quello squadrato

Quanto è bello godersi i raggi di sole primaverili, quando il calore non vi colpisce ancora insopportabile, ma vi lascia con quel sorriso incantanto? Bellissimo, soprattutto quando questi momenti sono rari intervalli della giornata che spezzano lunghe piogge ininterrotte. Ma, per citare il titolo di quella famosa Barbara, "tanto poi esce il sole" e voi vorrete mica farvi trovare impreparati o peggio abbagliati dai raggi più caldi dell'estate? Naturalmente no.



Allora meglio tenersi informati sulle ultime tendenze in fatto di occhiali da sole. Già da questa primavera il modello più alla moda, proposto da tutti i brand più prestigiosi e a catena da quelli più piccoli, è quello squadrato. Anche su Vinted, il sito di vendita di abiti di seconda mano, ne trovate molti in ottime condizioni e a prezzi davvero contenuti. Come questo paio di Mr. Boho giallo senape.



Paula's Ibiza, LOEWE



Dal gusto retrò, a LOEWE gli occhiali da sole piacciono con montatura importante in acetato rosso e loghi rossi sulle aste nere. Le lenti colorate di giallo aggiungono un sapore da diva e Medusa: "ti concedo di guardarmi negli occhi, ma non troppo: potrei pietrificarti". Meglio proteggersi di riflesso con un altro paio di occhiali, super glamour.







Occhiali da sole in acetato, Miu Miu



Gli occhiali di Miu Miu assorbiranno tutta la luce del sole, per farvi brillare più della sfavillante stella. La montatura è impreziosita da cristalli, le lenti sono abbinate al rosa dell'occhiale. Che dire, un accessorio totalmente in linea con lo stile di Myss Keta, se non fosse per la gradazione troppo chiara delle lenti: rivelerebbero la sagoma degli occhi più misteriosi.

Occhiali da sole Wildior S2U, Dior Eyewear



Questo paio di occhiali potrebbe benissimo uscire dal cassetto dove Myss Keta colleziona i suoi occhiali da sole, naturalmente squadrati e con lenti scure. Questo paio di Dior Eyewear è il modello Wildior S2U: design basso e rettangolare, per nulla ostentanto, il logo è stampato a caldo sulle aste altrettanto nere.





Vesuvio, Barton Perreira



Vulcanico nel nome e nella presenza, l'occhiale da sole Vesuvio di Barton Perreira non passa altrettanto inosservato: questo modello in doppio colore safari e champagne, presenta montatura rettangolare e aste spesse. Un occhiale per affermarsi con coraggio nella vostra decapottabile, diretti verso la meta estiva preferita.



Occhiali da sole New Wave SL 276 Mica, Saint Laurent



Anche Saint Laurent punta sul doppio colore: meno imponente rispetto ai Barton Perreira, l'armoniosa gradazione dal color terra al bianco più trasparente ricopre tutta la montatura squadrata con un inaspettato allungamento cat-eye. Le aste sono marrone scuro e le lenti in coordinato con il degradé dell'occhiale.



Le linee guida per muovervi tra le strade assolate vi sono state consegnate. Fatene buon uso!