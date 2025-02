Olly e Gaia «si sono innamorati» al Festiva di Sanremo

Sanremo - La voce c'è. Gira da qualche settimana oramai. Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Olly e Gaia, la cantante arrivata da Amici, anche lei sul palco del teatro Ariston «si sono innamorati». Questa il gossip che il settimanale DiPiùTv ha pubblicato nell'ultimo numero in edicola. Ma non mancano nemmeno le prove. E il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini le ricorda, una a una. Durante il Festival, Olly ha lasciato una dedica davvero molto tenera a Gaia: «Spacca tutto, sei magnetica sul palco!», firmandosi “Olly x Gaia”. Non è mancata la replica della cantante esplosa con il reality di Maria De Filippi, che ha voluto poi rispondere a Olly dimostrando esattamente lo stesso trasporto: «Sei luce! Grazie per la tua musica!», con la sua firma, accompagnata da un cuore.

Ma ci sarebbe di più. "Gli occhi più attenti - scrive DiPiùTv - hanno notato anche un altro dettaglio. In una fotografia pubblicata su Instagram da Gaia durante le serate di Sanremo è spuntato un commento di Olly che le scrive: «Stupenda»". E chi ha vissuto il dietro le quinte del Festival è convinto che: «tra quei due ragazzi, tutti e due giovani e lanciati, è nata una bella storia». A questo si deve poi aggiungere la risposta di Gaia a chi le chiedeva se avesse mai avuto una relazione d’amore con un personaggio famoso:: «Sì, l’ho avuta, ma non chiedetemi con chi». E DiPiùTv è arrivata anche la smentita diretta dell’influencer Benedetta Quagli data per vicino a Olly.