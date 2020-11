Orecchini: i modelli di tendenza per l'autunno

Li indossiamo da quando le nostre mamme portarono noi povere inconsapevoli in gioielleria e tac! all'improvviso ci ritrovammo con due brillantini per orecchio. Con il tempo, c'è chi decide di non tenerli e lasciare che i fori si chiudano, chi preferisce fermarsi solo a quei due. Ma c'è anche chi, preso coraggio, si fa il secondo buco. E poi il terzo. E poi il secondo sull'altro orecchio e il quarto su quell'altro. E in un attimo ci si trova a fare da testimonial per APM Monaco con sette orecchini per lato come Chiara Ferragni.

Se anche voi amate gli orecchini, che siate di gusti semplici o un po' più stravaganti, noi abbiamo una gallery pronta per voi con tutti i modelli di tendenza questo autunno.

Valentina Ferragni in Valentina Ferragni Studio



Le sorelle Ferragni sono delle grandi appassionate di orecchini. Valentina ha da pochissimo lanciato il suo brand Valentina Ferragni Studio con una proposta che per il momento si limita al modello "Uali": si tratta di un mono orecchino dalla forma a trapezio, proposto in fucsia o laccato oro con zirconi, in lilla e in blu. Il concetto è che per portarli non si pone freno alla fantasia: possono essere concatenati l'uno all'altro, se ne può indossare uno o due sullo stesso orecchio e sull'altro preferire un orecchino più sobrio e piccolo. L'asimmetrico funziona moltissimo ed è di grande tendenza. APM Monaco ha recentemente lanciato una collezione ispirata ai segni zodiacali, dove si propone un orecchino a cerchio con pendente e un altro orecchino oro a cerchio di dimensioni più piccole.Chiara Ferragni ne è testimonial e indossa la versione del Leone, come il nome del suo adorabile bambimo. Bellissima la versione di PDPaola laccata in oro e pietre colorate con le iniziali del nome. Un'ottima idea per un regalo, soprattutto in vista dell'imminente Black Friday.

Se siete di gusti più semplici e non sopportate i pendendi, soprattutto se pesanti, vi proponiamo un grande classico: gli orecchini a cuore Tiffany & Co in argento. Esistono in diverse dimensioni, ma la taglia mini è davvero deliziosa. Un piccolo trucco per chi ama l'effetto wow di tanti orecchini accostati insieme, ma non riesce a superare la paura dell'ago: perché non provate ad indossare degli "ear cuff" (letteralmente "cuffie per le orecchie")? Si tratta di orecchini portabili anche senza foro: li trovate in versione ad anellino anche con i brillanti oppure con una catena sottile. Possono essere indossati sul lobo o sulla parte più alta dell'orecchio, magari per bilanciare un orecchio che ha meno fori. Cosa ne pensate degli ear cuff di Swarovski proposti nella nostra gallery? Gli abbinamenti sono infiniti: più ne provate e più ci prenderete gusto. Effetto splendido splendente assicurato.