Ornella Muti ancora nonna: è arrivato Edoardo il quarto dei suoi nipoti

Ornella Muti è diventata di nuovo nonna: la famosa attrice ha già tre nipoti e ieri, domenica 12 giugno, è arrivato il quarto.

Nelle scorse ore,infatti ha partorito Carol, la compagna di suo figlio Andrea Fachinetti, il "piccolo" di casa:

Ornella stessa ha annunciato la bellissima notizia attraverso un post pubblicato su Instagram lungo la giornata di ieri. E’ stata lei stessa a postare sui social la sua prima foto in compagnia del quarto nipotino, Edoardo, e ha scritto un messaggio importante per i fan.

“Ecco il quarto nipotino: Edoardo. Si vede solo la sua manina avvolta al dito della nonna. I neonati sono sacri e vanno protetti dai social”. Questo il messaggio su Instagram con il quale Ornella Muti ha voluto annunciare la nascita del bebè. Insieme a questo, una foto della donna e del nipote. Nello scatto il piccolo afferra un dito di Ornella: si vede solo la manina del bimbo perché, come ha spiegato lei stessa, i “neonati sono sacri e vanno protetti dai social”.





Il piccolo Edoardo è il quarto nipote della Muti. Prima di lui sono venuti alla luce Akash (il figlio di Naike Rivelli nato nel 1996) e Alessandro e Giulia (i frutti d’amore di Carolina Fachinetti, secondogenita dell’attrice). Il padre del bimbo è Andrea Fachinetti. L’uomo ha seguito le orme della madre dedicandosi al cinema. Il giovane ha avuto ruoli in Scusa ma ti chiamo amore e nella serie tv I Medici. Inoltre ha anche lavorato nell’ambito della moda, come modello, per Armani.

