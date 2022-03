Ornella Muti compie 67 anni e su Instagram posa al naturale

Ornella Muti è senza alcuna ombra di dubbio una delle più belle attrici della storia del cinema italiano lo dimostra un suo recente scatto su instagram al naturale postato dalla figlia Nike. L’attrice – all’anagrafe Francesca Romana Rivelli- ha spento oggi 67 candeline e la sua bellezza oltre che la sua professionalità sono stati i motivi per cui, non a caso, Amadeus l’ha scelta per essere accanto a lui nella prima serata dell’ultimo festival della canzone italiana al teatro Ariston di Sanremo.

Il suo segreto di bellezza? Stando a quanto afferma l’attrice romana, Un sano piatto di pasta al pomodoro

Ornella Muti: la sua vita in foto, tra cinema, amori e passioni, posa al naturale

Francesca Romana Rivelli, conosciuta come Ornella Muti, ha compiuto 67 anni è nata infatti a Roma il 9 marzo del 1955, sotto il segno dei pesci! E per festeggiare sua figlia Naike Rivelli le organizza un pranzo in famiglia, ma prima la mostra al naturale su Instagram ed è uno schianto.

Ornella Muti ha lasciato tutti senza fiato durante la prima serata del Festival di Sanremo, quando per scendere la famosa scalinata dell’Ariston, ha indossato dei magnifici abiti di Francesco Scognamiglio, tra cui un vestito nero dallo spacco vertiginoso che esaltava la sua perfetta forma fisica.

Per i suoi 67 anni, Naike Rivelli ha condiviso su Instagram un’immagine della mamma decisamente casalinga e molto più naturale. Ornella Muti è ripresa in una camera da letto shabby chic, al naturale, senza trucco – o se c’è, non si vede tanto è tenue – i capelli lunghi, sciolti e un po’ spettinati. Anche il look è semplice: un maglione di lana beige, dei pantaloni morbidi e comodi in raso blu a piccoli pois, che sembrano quasi quelli di un pigiama.



Ornella Muti e il segreto di bellezza: un sano piatto di pasta

Ornella sorride, risponde alla battuta su Salvini che le fa Naike e anche così, nella sua intimità e senza grande “trucco e parrucco”, appare magnifica. D’altro canto, solo lei può osare degli shorts mentre fa giardinaggio. Il suo segreto di bellezza? Un sano piatto di pasta al pomodoro, oltre alla sua crema anti-age per una pelle liscia e prima di rughe.