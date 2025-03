Ornella Muti compie 70 anni

Ornella Muti ha compiuto ieri 70 anni. Un compleanno importante per l'attrice che, dopo aver debuttato quasi bambina nel 1970, protagonista del film di Damiano Damiani La moglie più bella (su Franca Viola, femminista ante litteram che rifiutò di sposare il suo stupratore), è stata nel secolo scorso il sogno proibito del cinema italiano in coppia con Eleonora Giorgi, scomparsa a 71 proprio qualche giorno fa. Giovanissime, bellissime e paradossalmente innocenti malgrado le storie ad alto tasso erotico che interpretavano - nude - sullo schermo, le due attrici hanno scritto una pagina indelebile del nostro cinema cominciando come protagoniste di Appassionata, il film di Gianluigi Calderone che nel 1974 lanciava il loro fascino acerbo eppure potente. Sarebbero diventate amiche e avrebbero condiviso un pezzo di vita, altre avventure cinematografiche (come il primo film da regista della Giorgi Uomini & Donne, Amori & Bugie), successi, inciampi, dolori: Ornella, che l'attrice appena portata via da un tumore al pancreas ha sempre chiamato con il vero nome di Francesca, è stata vicina a Eleonora fino alla fine, con partecipazione, affetto, ansia.

La bionda e la bruna. Ora che la Giorgi non c'è più, ad incarnare il mito rimane la Muti che festeggia i 70 dopo aver attraversato il cinema e un pezzo di storia italiana con coraggio, una buona dose di forza e consapevolezza. Come l'amica-collega scomparsa troppo presto, Ornella-Francesca ha affrontato successi e cadute, matrimoni e divorzi, elogi e attacchi feroci con grande dignità. Non si è mai venduta, non è scesa a compromessi. Al pari di Eleonora, ha amato molto il suo mestiere ma al tempo stesso ha impegnato tutta sé stessa nel ruolo di madre crescendo da sola tre figli, la prima dei quali, Naike Rivelli, avuta come ragazza madre da un padre tuttora sconosciuto. E negli anni Settanta non era per niente facile affrontare la riprovazione sociale.

Nel 1974, a soli 17 anni, rimane incinta e dà alla luce Naike Rivelli. La primogenita porta il suo cognome perché l'attrice ha sempre scelto di tenere nascosta l'identità del padre. Nonostante la giovane età, nello studio di Silvia Toffanin ha raccontato di non avere vissuto in modo "drammatico" la sua prima gravidanza, anzi: «Ho capito di essere incinta quando ero nel set. Siamo cresciute insieme e io l'ho amata fin dal primo momento». Dal 1975 al 1981 è sposata con l’attore Alessio Orano e dal 1988 al 1996 con Federico Fachinetti. Con quest’ultimo ha due figli, Carolina e Andrea, entrambi attori. Ha quattro nipoti: Akash, figlio di Naike, Alessandro e Giulia, figli di Carolina, ed Edoardo, figlio di Andrea.

Il flirt con Celentano

L'attrice Ornella è stata plasmata da grandi registi come Damiani, Mario Monicelli, Dino Risi, Marco Ferreri, Carlo Verdone, Ettore Scola, Francesca Archibugi, Citto Maselli e all'estero da Vicente Aranda, Georges Lautner, Volker Schlöndorff, Anthony Hickox, Mike Figgis, Peter Greenaway. Ha recitato accanto a mostri sacri del calibro di Alain Delon e Adriano Celentano (con cui ebbe un flirt svelato tardivamente da quest'ultimo, con disappunto dell'attrice) eppure non si è fatta schiacciare. Ha mantenuto la propria personalità, è stata sempre e comunque "la Muti" con il suo viso bellissimo, il suo corpo sempre sensuale e il suo carattere indipendente, non addomesticabile. Come la Giorgi, la Muti è stata una bellezza unica e prepotente in tempi in cui il bisturi non lavorava a pieno ritmo e le donne non potevano nemmeno contare sull'aiutino dei filtri, oggi essenza della vanità social.