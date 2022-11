Orologi da Donna: i migliori della stagione e dove acquistarli

Il Natale è alle porte e non sempre è semplice trovare il regalo adatto per una donna, che sia la mamma, la fidanzata, un'amica o una conoscente.

Scegliere un orologio donne alla moda è spesso l'idea vincente, in quanto si tratta di un accessorio capace di caratterizzare il look e parlare della persona che lo indossa.

Si tratta quindi di una scelta che tiene conto dello stile e dei gusti della destinataria, oltre che della funzionalità e della tecnologia del prodotto che si va ad acquistare.

Sono numerosi i marchi che hanno deciso di lanciare sul mercato la propria proposta, alcuni come Festina, Daniel Wellington e Morellato tra le più celebri certezze, altri in forte ascesa e capaci di tirare fuori un importante potenziale.

Se quest'anno hai deciso di chiudere con successo la questione regali, ecco alcuni dei modelli che non dovresti perdere per stile ed eleganza, che avranno un ottimo riscontro nell'immediato e saranno durevoli negli anni, come gusto e come funzionalità.

Le proposte di Morellato: un Orologio Gold e vai sul sicuro!

Il Gold è di grande tendenza in questo ultimo periodo, sia nella versione rose sia in quella classica del giallo.

La proposta del marchio Morellato della stagione è un orologio prezioso e intramontabile, caratterizzato da un cinturino a maglia stretta che richiama i decenni passati. Stiamo parlando dell’Orologio Just Time Magia Gold, il cui quadrante, tondo e di medie dimensioni, è circondato da piccoli brillantini che illuminano la composizione, posti attorno a una madreperla di colore chiaro coperta da un vetro infrangibile.

Si presta a tutte quelle donne che amano mantenere una certa classe ma non disdegnano i gioielli luminosi e visibili, che si fanno notare anche in un look più basico e dai colori scuri.

Il prezzo è di media fascia e l'orologio da donna è acquistabile in una elegante confezione, così da colpire anche l'occhio per la cura messa nel packaging.

Un tocco di Glamour grazie alle proposte Festina

Quando si parla di un orologio da donna Festina ci si riferisce a un prodotto top, capace di appagare il lato estetico e di durare a lungo negli anni, grazie a un meccanismo preciso e resistente.

Nel caso dell’Orologio Festina Rainbow, la linea è anche in questo caso piuttosto classica, con la possibilità di fare un dono che non passi mai di moda ma che abbia pure un tocco di originalità.

Il cinturino in acciaio possiede delle eleganti maglie orizzontali, che si possono togliere o aggiungere facilmente in base alla grandezza del posto.

Se la base è color acciaio, alcune rifiniture sono di un luminoso tono dorato, così da abbinarsi bene sia a gioielli in oro bianco sia in oro giallo.

La confezione del prodotto è estremamente elegante e lascia presagire la raffinatezza di quello che è il contenuto.

Pur essendo un vero e proprio gioiello, parliamo di un orologio da donna capace di immergersi fino a 10 metri sotto l'acqua, con la possibilità di tenerlo quindi sotto la doccia o al mare.

Daniel Wellington: la scelta giusta per gli amanti dello stile minimal.

In totale controtendenza rispetto ai modelli citati fino a questo momento, questo orologio da donna di Daniel Wellington si caratterizza per un quadrante quadrato di colore nero, essenziale nelle sue linee geometriche e molto raffinato.

Il cinturino è realizzato con una maglia fine, più piccolo rispetto agli orologi Festina e Morellato, con chiusura automatica molto comoda.

I numeri non sono presenti e vengono sostituiti da linee sottili, perfettamente integrate in un contesto minimal.

Ottima la meccanica e la precisione, moderno ed essenziale il design. Si tratta del regalo perfetto per quelle donne smart che però vogliono rimanere connesse con la moda, senza strafare con orologi troppo vistosi ma comunque indossando un modello che si faccia notare.



Dove acquistare i migliori Orologi da donna?

Se le nostre proposte ti hanno convinto, puoi rivolgerti alle migliori Gioiellerie e Orologerie per l’acquisto dei tuoi regali di Natale. Oltre ai negozi fisici, rivenditori dei marchi più prestigiosi, ti consigliamo di dare uno sguardo online.

Scegli tra tutte le Gioiellerie Online la più affidabile e con i prezzi più competitivi: ti consigliamo di visitare il sito MiRaggi.com, shop online di alto livello, consigliato da moltissimi utenti soddisfatti. Approfitta dei numerosi vantaggi tra cui la spedizione gratuita, la possibilità di pagare a rate e acquistare prodotti delle ultime collezioni a prezzi vantaggiosi.