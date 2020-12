Capodanno 2021: i look per la notte di San Silvestro

Finalmente stiamo per lasciarci alle spalle questo faticoso 2020. Forse alcuni di voi avranno già ripensato agli obiettivi che volevano raggiungere entro l'anno, ma che non sono riusciti a portare a termine. La lista di pronostici per il 2021 sarà ancora più concentrata, ma il tempo per stilarne una concreta e realizzabile ce n'è e in grande quantità. Stiamo trascorrendo gli ultimi giorni di dicembre tra neve (come da film natalizio che si rispetti), preziose giornate di sole e forti piogge (ahimè), tutto osservato dalle finestre di casa e condiviso con pochissime persone, forse un gatto, forse due. Secondo l'ultimo DPCM di Natale, anche il Capodanno sarà "ristretto": congiunti e al massimo due amici, "tamponati" possibilmente. A differenza dei consigli natalizi che abbiamo dispensato qui, ci piace l'idea di accogliere l'attesissimo 2021 (chissà che ansia da prestazione) con un outfit di tutto rispetto, a tratti vittoriano, per non farci cogliere impreparati dalle sorprese (speriamo migliori) di questo nuovo inizio.

Il colletto di pizzo







Penny Collar della collezione "Kragen Capsule", Melampo, 125 euro



Partiamo da un accessorio tornato alla ribalta in questi ultimi mesi: il colletto. Le ragazze di Melampo, le sorelle Lulù e Anna, crearono il giovane brand ispirandosi alla cultura indie europea, con centro a Berlino, all'architettura e al design, alle tecniche di costruzione degli abiti dall'epoca vittoriana alla cultura pop. Il risultato è un prodotto contemporaneo, italiano, contaminato da influenze diverse cucite insieme dai saggi sarti della fabbrica di famiglia. Uno degli aspetti forse più interessanti di Melampo è che non esiste uno stock di merce e la maggior parte dei capi in vendita sono realizzati su misura: questo riduce il numero di prodotti invenduti e rende il pezzo acquistato unico, fatto apposta per voi. Esistono anche capi realizzati interamente dagli scarti di magazzino della stagione precedente, favorendo il sistema di upcycling di cui si sente parlare sempre più. Il colletto che vi proponiamo rientra all'interno della collezione "Kragen Capsule", una selezione di colletti che variano nello stile e nei materiali, da indossare per impreziosare il proprio outfit, che si tratti di una felpa o un cappotto. Noi abbiamo scelto il Penny Collar in popeline di cotone con voilant di pizzo e nastro di seta da allacciare sul davanti. Anche questo ordinabile su misura. Curiosi di sapere come lo abbineremo noi?

Il vestito con trasparenze









Vestito semitrasparente, Simone Rocha, 1555 euro (disponibile su Farfetch)



Ebbene sì, con questo svolazzante vestito di Simone Rocha che potete sbirciare ed eventualmente acquistare su Farfetch. L'abito è in pieno stile Simone Rocha, una giovane stilista irlandese che dal 2010, data del suo debutto alla London Fashion Week, veste donne con bluse con maniche a sbuffo, colli alti con bottoncini, gonne vaporose a balze. Forse la ricordate per le collezioni create per Moncler Genius, con cui collabora dal 2018. Lo stile appartiene alle protagoniste dei romanzi delle sorelle Bronte, reso personale e contestualizzato con i cambiamenti della società contemporanea. Ecco allora che il vestito proposto si contestualizza e si sposa perfettamente con il colletto di Melampo: orlo asimmetrico, di media lunghezza, presenta degli inserti trasparenti lungo tutto l'abito senza maniche, uno scollo rotondo e una chiusura con zip posteriore. Emily Bronte approved.

La borsa preziosa





Borsa mini Claire de Lune, Vanina, 400 euro



E' il momento degli accessori: partiamo dalla borsa. Si sa che a Capodanno oltre a qualcosa di rosso, anche scintillii e paillettes vanno alla grande. Noi però quest'anno preferiamo andarci piano con lurex e brillantini e piuttosto arricchire l'outfit con un borsetta di perle. La nostra proposta è di Vanina, brand fondato da due amiche d'infanzia, Tatiana e Joanne, nate a Beirut, dove dal 2007 producono gioielli, piccoli accessori e abbigliamento realizzati secondo l'artigianalità libanese e poi distribuiti in tutto il mondo. Il gioiellino di borsa che vi proponiamo è realizzato in cotta di maglia in ottone lucido, impreziosito da perle e perline. Presenta un manico singolo e una chiusura superiore con zip. Su Farfetch noterete che nella realizzazione della Mini Claire de Lune (questo il nome della borsetta), sono stati rispettati i requisiti chiave di Good On You, agenzia etica con cui Vanina collabora per offrire al consumatore trasparenza sui loro prodotti. Non è finita qui: per tutto il mese di dicembre, il 25% delle vendite viene donato al Marion Fund, un'iniziativa di Stand Up For Women a supporto di quelle piccole attività commerciali gestite da donne, gravemente colpite dalla terribile esplosione avvenuta a Beirut nell'agosto 2020. Un motivo in più per acquistarla entro Capodanno.

Le pumps ancora più preziose





Pumps Zizi con cinturino posteriore, Yuul Yie, 449 euro



Completiamo l'outfit con la scarpa, anzi, con un gioiellino di scarpa! Il brand che vi proponiamo è Yuul Yie, marchio di calzature coreano, fondato nel 2010 dalla designer Sunyuul Yie. Vi accorgerete da voi che le sue scarpe sono tutt'altro che ordinarie, a partire dalle forme e dai materiali impiegati per i tacchi, al design di molte sue creazioni. Le calzature sono pensate e progettate a Seoul, ma rivestite di pregiata pelle italiana. Noi ci siamo innamorati di queste pumps color crema, chiamate "Zizi". Il tacco largo e basso è squadrato e dinamico. Le scarpe presentano una punta morbida, un cinturino posteriore a chiusura della calzatura e un prezioso dettaglio con fibbia sulla punta. Interamente realizzate in pelle di vitello, sono il tocco mordibo che cercavamo per iniziare con il piede giusto il 2021. Pensate che ci siamo dimenticati la nota di rosso? Noi di rosso portiamo solo il rossetto. Auguri scintillanti!