Palazzo Castelluccio a Noto, verso la fine del restauro, riapre come hotel di lusso nel 2026

Noto - Riaprirà come hotel di lusso nel 2026.

Dopo un attento restauro, palazzo Castelluccio di Noto tornerà a splendere, offrendo ai visitatori un viaggio nell’opulenza settecentesca. Costruito nel 1782 per volontà del marchese di Lorenzo del Castelluccio, questo straordinario edificio neoclassico si distingue nel cuore della capitale del barocco siciliano, testimoniando il prestigio della nobiltà locale. Un tempo dimora di una delle famiglie più illustri di Noto, il palazzo racchiude 105 stanze tra cui una raffinata sala da ballo, una cappella privata e una sala della musica, impreziosite da affreschi restaurati e pavimenti originali in ceramica siciliana.

Simbolo di un’epoca in cui l’aristocrazia siciliana dominava la scena culturale e politica, la residenza ha ritrovato il suo splendore grazie all’intervento del regista francese Jean-Louis Remilleux, che nel 2011 ha acquistato e riportato in vita questo capolavoro, ispirandosi alle atmosfere del celebre romanzo Il Gattopardo. Nel 2026, palazzo Castelluccio diventerà un hotel di lusso sotto il prestigioso gruppo Rocco Forte Hotels.