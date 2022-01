Palermo, Vivienne rifiutata dal papà a C’è Posta per te

Palermo - Una storia palermitana quella di Vivienne e suo padre Emad, andata in onda a C'è posta per te, di Maria De Filippi. I due non avevano rapporti da almeno dodici anni, poiché la ragazza era rimasta incinta prima del matrimonio, un affronto per suo padre che di fatto ha deciso di estrometterla dalla sua vita. A distanza di qualche tempo dalla registrazione della puntata del noto show di Canale 5, le cose non sono cambiate e l'uomo non ha alcuna intenzione di ristabilire un rapporto con sua figlia, come è lei stessa a comunicare sul suo profilo Instagram.

Durante la puntata del 15 gennaio, Vivienne ha messo in atto l'ultimo tentativo di riavvicinarsi al padre, dopo aver perso completamente le sue tracce in questi anni in cui è diventata mamma per ben tre volte. La conduttrice si era presentata in puntata studiando anche il Corano per poter affrontare la storia in questione sotto ogni punto di vista, ma nonostante il suo intento, Emad non ha ceduto nemmeno una volta, anche dinanzi all'insistenza della nuova compagna. Vivienne, quindi, prima di lasciare lo studio di fronte alla busta chiusa, ha dichiarato a Maria De Filippi che non avrebbe fatto nessun nuovo tentativo di avvicinamento. Lo ha confermato anche su Instagram dove ha scritto: "Purtroppo per chi ama non è facile, ma chiuderò questo capitolo della mia vita con la consapevolezza di aver fatto di tutto ciò che ho potuto, grazie a tutti".

I genitori di Vivienne si sono lasciati quando lei aveva solamente 7 anni e i rapporti con suo padre non sono mai stati particolarmente intensi, infatti si incontravano ogni giorno, ma solo per dieci minuti. Nonostante il poco tempo trascorso insieme per la ragazza la figura paterna è sempre stata di fondamentale importanza, fin quando dopo essersi fidanzata i rapporti con lui si sono definitivamente incrinati, soprattutto quando lei ha scoperto di essere incinta e non lo ha dichiarato apertamente al padre, per paura di una sua reazione e, infatti, Emad dopo aver intuito della gravidanza è completamente scomparso e quando sua figlia ha provato a cercarlo, con sua nipote tra le braccia, si è sempre negato.