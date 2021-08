Paltrinieri-Fiamingo fidanzati, i due campioni olimpici in Sicilia FOTO

Trapani - Dopo l’impresa olimpica di Tokyo, da cui è tornato con due medaglie al collo, Gregorio Paltrinieri si sta godendo il meritato relax in Sicilia con la fidanzata, Rossella Fiamingo, spadista catanese e bronzo a squadre alle Olimpiadi giapponesi. E’ lì che i due si sono conosciuti e si sono innamorati, e ora stanno “consacrando” il loro fidanzamento sull’Isola.

La coppia è uscita allo scoperto con uno scatto pubblicato da lei, poco dopo la fine dei Giochi, e adesso anche Greg “ufficializza” su Instagram la loro relazione pubblicando una serie di scatti dalle zone tra Bonagia, Pizzolungo, Cornino e Custonaci. Una novità per il nuotatore di Carpi, già campione olimpico nei 1500 stile a Rio 2016, solitamente molto riservato e abituato a pubblicare sui social solo immagini legate alle sue gare in acqua. Per Rossella ha lasciato la storica fidanzata, Letizia Ruoli.