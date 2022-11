Pamela Prati, il regalo per i 64 anni è “il vostro amore”

Pamela Prati compie 64 anni, un compleanno importante per la showgirl che dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, è ritornata alla sua vita di sempre, pronta a circondarsi delle persone che più le vogliono bene. Ed ecco che festeggia questa giornata circondata dai suoi amici, più cari che appaiono anche nelle storie pubblicate su Instagram. Ed è proprio sui social che arriva anche un messaggio speciale, quello di Marco Bellavia, pronto a raggiungerla per brindare ancora una volta insieme

Pamela Prati, il regalo di compleanno più bello

E se quando ciò che davvero desideri si avvera? È quanto accaduto a Pamela Prati che ha deciso di rivelarlo in un post Instagram pubblicato in occasione del suo compleanno: la showgirl ha 64 anni, festeggiati il 26 novembre, e sta vivendo un momento profondamente felice della sua vita come lei stessa ha voluto fare intuire ai tanti fan che la seguono con affetto.



Una torta di compleanno al cioccolato, con lamponi e candeline a forma di cuore in bella vista, rigorosamente rosse. Così Pamela Prati conclude una cena gourmet in compagnia delle persone a lei più care, che hanno festeggiato con lei un evento bello e importante. La showgirl ringrazia chi le è stato accanto in questa serata di festa e pubblica una foto che la ritrae sorridente intenta a brindare, poco prima di soffiare ed esprimere il famoso desiderio. Sembra aver ritrovato il sorriso, Pamela Prati e questo la rende davvero raggiante. Al suo post, in cui ha spiegato che il regalo per i suoi 64 anni è stato “ritrovare il vostro amore”, ha risposto Marco Bellavia sul suo profilo con un “Arrivo” che vale più di mille parole.

Pamela Prati, “Ritrovare il vostro amore” è il regalo per i suoi 64 anni

Pamela Prati, nel corso dei lunghi anni di carriera e dalla sua vita, ha attraversato momenti complicati, ma ora sembrerebbe proprio che la vita l’abbia premiata regalandole ciò che più desiderava. È stata lei stessa a svelarlo in un emozionante post pubblicato sul suo account Instagram in cui ha voluto condividere la gioia di questo momento. E lo ha fatto per un’occasione speciale: infatti la showgirl il 26 novembre celebra il suo compleanno: compie 64 anni e il dono che ha ricevuto è davvero speciale.

A corredo di una foto, che la ritrae raggiante con una torta con le candeline, ha scritto: “Io per questo compleanno avevo espresso solo un desiderio, ritrovare il vostro amore – si legge nella didascalia della foto – Si è avverato. Grazie a tutti davvero, Pami”.

La partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip per Pamela Prati è stato un mondo per rientrare nel cuore del pubblico dopo gli anni difficili, di cui durante il reality show ha parlato, del “caso Mark Caltagirone”. Dopo i risvolti importanti, che le sono stati rivelati da Alfonso Signorini mentre era ancora una concorrente del GF, ora Pamela è uscita dalla porta rossa e ha trovato il grande affetto dei suoi fan. Ma a quanto pare non solo: infatti ad attenderla c’era anche Marco Bellavia con cui si è scambiata un lungo bacio che ha colto impreparati un po’ tutti.

Pamela Prati, il messaggio di Marco Bellavia per il suo compleanno

Ma cosa sta accadendo tra Pamela Prati e Marco Bellavia? I bene informati raccontano che i due si sentono molto spesso. Poi, di recente, sul profilo Instagram della conduttrice è apparsa una fotografia in cui si vedono dei fiori e un biglietto: “Io ti aspetto. Mi manchi, Marco”. Lei ha scritto: “Non servono parole” aggiungendo il tag e alcune emoji tra cui spicca un cuore rosso.

Nella Casa del Grande Fratello Vip si erano rivelati i primi segnali di una vicinanza tra i due, che poi però si erano dovuti separare con l’uscita dell’ex volto di Bim Bum Bam. Ma a quanto pare ora sono sempre più vicini. Infatti Marco, per il compleanno della showgirl, ha condiviso lo scatto di lei che festeggia aggiungendo: “Buon compleanno Pamy… Arrivo”, parole, accompagnate da tre cuori, che hanno il sapore una promessa. Così come quelle scritte nella didascalia: “L’attesa del piacere è essa stessa piacere”, una citazione di Gotthold Ephraim Lessing molto romantica. E sembra proprio che l’attesa per i due sia giunta al termine.