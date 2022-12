Paola Caruso sui social: "A mio figlio è accaduta una disgrazia"

Paola Caruso torna sui social dopo un mese: "A mio figlio è accaduta una disgrazia"

E’ una Paola Caruso diversa dal solito quella che si è mostrata poco fa sui social dopo un mese di assenza. Particolarmente provata, la showgirl ha spiegato che il motivo della sua latitanza è legato ad una disgrazia di cui è stato vittima il figlioletto Michelino, nato nel 2019 rapporto ormai naufragato con l’imprenditore Francesco Caserta.

Dopo un lungo silenzio, la showgirl torna sui social per annunciare ai follower di vivere un momento molto delicato per via dello stato di salute di suo figlio di 3 anni: «È un mese che facciamo accertamenti, e continueremo a fare terapie per tanto tempo»

Dopo diverse settimane di assenza, Paola Caruso torna sui social per far sapere ai follower di stare affrontando un periodo difficilissimo per via dei problemi di salute di suo figlio Michele. «Eravamo a Sharm el-Sheikh, siamo dovuti rientrare in Italia d'urgenza per una disgrazia che è capitata a Michele», afferma la showgirl. «È un mese che facciamo accertamenti, che facciamo terapie e continueremo a fare terapie per tanto tempo», ha spiegato Paola Caruso aggiungendo di non essere pronta, al momento, a spiegare più nel dettaglio quanto accaduto.

«È un periodo molto delicato per me e mio figlio, per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso. Quando me la sentirò, lo farò, perché sono successe delle cose gravissime». L'ultimo post condiviso da Paola Caruso su Instagram risale al 20 novembre scorso proprio a Sharm el-Sheikh, luogo nel quale con molta probabilità il piccolo Michele ha affrontato i primi problemi.

Non è dunque chiaro se si tratta di un incidente o se si parla di problemi di salute.