Paola Marella morta, chi era. L'ultimo VIDEO

Milano - «Ciao, sono Paola: sono nata a Milano dove ho sempre vissuto. Ho studiato dalle suore ma ho scelto di fare architettura. Però sognavo di fare il critico». Così si presentava Paola Marella, volto tv e architetto, morta a 61 anni dopo una lunga malattia.

Paola Marella morta, la sua storia

Si è definita una donna curiosa, con «tanta voglia di viaggiare e vedere posti nuovi. Amo i musei e visitare città che non conosco. Non ho il pollice verde, amo il dolce far niente con un libro in mano». Aveva un marito e un figlio, con i quali «amo passare il mio tempo libero. Mi piace ricevere gli amici in casa, ho la fortuna di avere un marito che cucina molto meglio di me». Sulle case: «La prima cosa che guardo è l'ordine. Non amo fare le pulizie in casa, piuttosto stiro per ore. Se pensate che, solo perché sono diventata famosa io sono un tipo da copertina, vi sbagliate - raccontava Marella - io sono un tipo da copertina sul divano, magari accompagnata da una bella tisana calda, con libri e rivisti. E consultando i miei device preferiti.

Il tumore

La donna era un punto di riferimento del mondo del design. Della sua malattia, contro la quale combatteva dal 2011, aveva parlato in una intervista a Panorama nel 2021 nella quale invitava a fare prevenzione e ad avere coraggio nell'affrontare il tumore: «Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla».

La Tv

È stata uno dei primissimi volti di Real Time. Tra i suoi programmi Cerco casa disperatamente e Vendo casa disperatamente, Un sogno in affitto, in onda su Sky Uno, e Come la vorrei, in onda su Hgtv. Il suo ultimo post di lavoro su Instagram è di tre giorni fa. Eccolo: