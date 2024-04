Paola Perego, il tumore e la prevenzione

Paola Perego ha da poco compiuto 58 anni e dopo aver superato una malattia ha ritrovato la serenità grazie a marito, figli e nipoti.

Qualche mese fa Paola Perego ha fatto preoccupare i suoi fan per la notizia improvvisa di un'operazione subita a causa di un tumore al rene. Ora la conduttrice ha raccontato come lo ha scoperto e curato in tempo: "Sono una donna fortunata, perché ho la possibilità di fare controlli privatamente e con una semplice ecografia addominale ho potuto scoprire di avere un tumore al rene all’inizio della sua evoluzione e quindi sottopormi tempestivamente al trattamento giusto, che nel mio caso è stato un intervento chirurgico. Purtroppo per molte persone non è così". Paola Perego, infatti, è molto attenta alla prevenzione e si sottopone ogni 12 mesi a un'ecografia addominale, ma è consapevole del fatto che in Italia, purtroppo, non tutti i cittadini hanno le sue stesse possibilità: "Spesso i giornali parlano del fatto che tanti italiani rinunciano a cure ed esami per motivi economici. È qualcosa di profondamente ingiusto, anzi direi inaccettabile in un Paese come il nostro. Inutile organizzare campagne per la diagnosi precoce delle malattie, se poi occorrono mesi se non anni per avere un appuntamento. Troppe persone che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale si scontrano con liste d’attesa infinite, che possono trasformare una situazione affrontabile in un problema gigantesco".

Non è la prima volta che Paola Perego racconta come ha scoperto e curato un problema di salute. Dieci anni fa, infatti, ha parlato di un altro suo disturbo, l'ipotiroidismo, che l'aveva portata a prendere 15 chili di peso in poco tempo: "Mi alzavo la mattina già fiacca, non avevo voglia di fare niente, non stavo in piedi, ero perennemente stanca. Avevo anche problemi a dormire: o non prendevo sonno, o avrei riposato tantissimo. Per non parlare di un aumento di peso anomalo e inspiegabile".

In quel caso Paola Perego si era limitata a controllare i valori dell'emocromo, perché essendo anemica credeva che la stanchezza dipendesse dalla carenza di ferro, ma non era così. La conduttrice tv però non aveva trovato il tempo per fare l'ecografia alla tiroide che il medico che le aveva prescritto e così aveva continuato ad avere tutti i sintomi e a prendere peso. Un giorno, per caso, andando a trovare un'amica in una clinica, si è finalmente decisa a fare l'esame e ha scoperto dei noduli alla tiroide. Ha così cominciato una cura ad hoc e in poco tempo è finalmente riuscita a eliminare i fastidiosi sintomi dell'ipotiroidismo. Tra l'altro ha convinto anche sua figlia Giulia, che all'epoca aveva 22 anni, a fare lo stesso esame, scoprendo di avere lo stesso problema della madre.

Quando ha scoperto l'ipotiroidismo, Paola Perego ha dovuto lottare con il peso: "L’aumento di peso è stato un problema meno immediato da risolvere perché in meno di un anno avevo messo su 15 chili. Ero gonfia, ero strana. Ero proprio cambiata fisicamente, tanto che non mi entravano più i vestiti. Nella mia vita non ero mai ingrassata, anche perché non sono una mangiona, piuttosto mi piace pasticciare, ma senza abbuffarmi. Avevo il viso, il collo e le spalle gonfie: non mi riconoscevo più. Anche mettendomi a dieta ingrassavo comunque senza motivo. Poi, dopo la diagnosi di ipotiroidismo, con le cure mediche, tanto sport e una dieta sono riuscita a tornare nella mia solita forma. Per rimettermi in linea ho cercato di evitare pasta, pane e dolci, prediligendo le proteine. E mi allenavo in palestra con un personal trainer con pesi e lavoro cardiofitness con circuiti ad hoc. Ora mangio normalmente e non ingrasso più. Se proprio faccio una mangiata, metto su un chilo al massimo, ma poi mi basta poco per buttarlo giù. Il mio metabolismo è tornato normale, finalmente!".

Più di recente la star tv ha anche raccontato di aver sofferto di disturbi alimentari da ragazza: "Ho iniziato ad avere disturbi con l'alimentazione a 16 anni, mangiavo e vomitavo, ero cicciottella [...] Sono ricorsa alla dieta del minestrone. Si mangiava mattina, pomeriggio, sera, notte [...] Nel tempo però ho imparato che il cibo è soltanto un sintomo e non c'entra nulla con il disturbo dell’alimentazione che nasce da tutt'altra parte. È una mania di controllo, un disagio, un disturbo importante, un bisogno di controllare tutto che sfoga sul cibo ma il problema non è il cibo o vedersi magre o grasse, è semplicemente lo sfogare lì una serie di problematiche. Io partivo con gli attacchi di panico e quindi le due cose si sono mischiate, ma non sopportavo il senso di sazietà. L'idea che potessi controllare quanto potevo ingerire e quanto potevo stare senza mangiare mi faceva sentire risolta. Il controllo che potevo avere su me stessa e sulla mia mente mi faceva stare bene".

Paola Perego oggi è una splendida 58enne che ha trovato un equilibrio a tavola già da molto tempo e che conosce bene il proprio corpo e sa cosa deve fare per mantenersi in forma e in salute. È anche diventata nonna di due bellissimi nipotini, Pietro e Alice, avuti dalla figlia Giulia Carnevale (nata dal matrimonio con l'ex calciatore Andrea Carnevale). Oltre ad allenarsi in palestra con un personal trainer, ama molto il ballo (ha partecipato a Ballando con le stelle) ed è bravissima anche a fare la spaccata, come ha fatto vedere di recente in un video con il noto coreografo Luca Tommassini. La vita privata di Paola Perego è stabile da molto tempo: dopo il matrimonio con Carnevale da cui sono nati i suoi due figli, ha divorziato nel 1987, in seguito ha intrapreso una lunga relazione con l'agente Lucio Presta che ha sposato dopo dieci anni di fidanzamento il 25 settembre 2011 e con cui vive oggi felicemente. Attualmente Paola Perego è ogni domenica in tv per Citofonare Rai 2 con la sua grande amica Simona Ventura.