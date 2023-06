Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati. Ad ufficializzare la notizia, così come riporta anche il Messaggero, è la rivista ‘Vanity Fair’. I due, sposati dal 2002 e con tre figli, parlano di una nuova vita insieme che li porta alla separazione: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati", hanno spiegato. Alla domanda “Da quando siete separati”? la Bruganelli ha risposto: ''Non è una questione di date, di tempo, siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti''. ''Magari poi arrivano…'', ha aggiunto Bonolis, ''a quel punto non saranno più amanti. Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il rapporto fisico'', ha replicato Sonia.

Su cosa non funzionava nel loro rapporto Bonolis a 'Vanity Fair' ha affermato: "Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere''.

''Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia'', ha aggiunto la Bruganelli. Infine sul perché abbiano deciso di smentire l'indiscrezione della ‘allora eventuale’ separazione la Bruganelli ha continuato: ''Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire''.