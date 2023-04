Roma - Sembra essere giunto al capolinea l'amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

Un post pubblicato da Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram ha mandato in confusione tutti: “Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu”, ha scritto la produttrice tv.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati o no?

A chiarire sulla loro presunta separazione sono stati i diretti interessati. Bonolis e sua moglie Sonia, hanno pubblicato un video dove insieme beati in una piscina parlano delle voci circolate oggi pomeriggio sulla presunta separazione.

La notizia sulla presunta separazione tra Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli era arrivata questo pomeriggio, attraverso il sito Dagospia, secondo cui la coppia avrebbe ufficializzato la separazione, nel corso di una delle prossime puntate della trasmissione condotta da Silvia Toffanin Verissimo.

Le voci sulla crisi dopo l’acquisto di un appartamento per Sonia

Le voci su una presunta crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli erano già circolate qualche tempo fa. La Bruganelli, in una recente intervista, aveva annunciato di vivere separata dal marito, in un altro appartamento: “Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo”.

Le dichiarazioni della Bruganelli furono successivamente confermate, sebbene nel tono ironico, anche dal presentatore tv che si era chiesto il motivo della curiosità che aveva investito il suo rapporto con la moglie da qualche tempo.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono sposati nel 1997. Si erano conosciuti per motivi di lavoro ed è scattata la scintilla da cui sono nati: Silvia, Davide e Adele. Bonolis dal primo matrimonio aveva già due figli, Stefano e Martina, che oggi vivono negli Stati Uniti.

Una coppia che ha affrontato anche momenti difficili, come la malattia della figlia 19enne Silvia, nata con un grave problema cardiaco che richiedeva una operazione chirurgica complicata, e che durante l'intervento subì un’ipossia che le ha compromesso parte delle capacità motorie e cerebrali.



