Paolo Conte ha compiuto 87 anni

Il 6 gennaio 1937 nasce ad Asti Paolo Conte, l’avvocato cantante della canzone italiana, personaggio schivo ma, nonostante ciò, grande protagonista della storia della musica italiana.

Grande estimatore del jazz, che imparò a conoscere ancora bambino attraverso l’amore clandestino che, in piena epoca fascista, i genitori nutrivano per la musica colta americana, Conte ha saputo coniugare un approccio colto alla musica, con la tradizione musicale del nostro paese, dando alla canzone italiana nuova linfa.

Fatto straordinario, oggi compie 86 anni Adriano Celentano, che ha un anno in meno di Conte ed è nato lo stesso giorno. I due sono legati da tante canzoni, ma soprattutto da "Azzurro", scritta da Conte per Celentano.

Conte scrisse Azzurro nel 1968, dopo essere entrato ufficialmente nel Clan due anni prima e aver già scritto per Celentano e la Mori “La coppia più bella del mondo”: sarà sempre molto restio a cantarla, tanto che la prima versione di Azzurro cantata dall’avvocato astigiano arriverà solo in un disco dal vivo del 1985, mentre per una versione in studio occorre attendere fino al 1998.

Paolo Conte ha scritto, oltre alle proprie canzoni, “Insieme a te non ci sto più” cantata da Caterina Caselli, “Messico e nuvole” per Enzo Jannacci, “Genova per noi” e “Onda su onda” portate al successo da Bruno Lauzi, ma la sua è una produzione sterminata e di altissima qualità, apprezzata in Francia forse più ancora che in Italia. Ecco "Azzurro":