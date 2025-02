Papa Francesco colpito dalla bronchite

Città del Vaticano - Papa Francesco ha la bronchite e, di conseguenza, ha dovuto cambiare un po' i suoi programmi per i prossimi giorni, in attesa che l'infiammazione alle vie aeree (che sono il suo punto debole) si attenui. Il Vaticano ha fatto sapere che tutte le udienze previste verranno spostate a Santa Marta e non più nel Palazzo Apostolico, dove anche stamattina è andato per ricevere diversi cardinali, vescovi, un gruppo di missionari e una comitiva di medici calabresi. «A causa di una bronchite da cui è affetto in questi giorni, e al fine di continuare la sua attività, nei giorni venerdì 7 e sabato 8 febbraio, le udienze si svolgeranno a Casa Santa Marta» ha annunciato il portavoce Matteo Bruni.

L'udienza generale in Aula Nervi anche ieri mattina è stata oggetto di qualche modifica imprevista, tanto che lui stesso si è scusato con le migliaia di pellegrini presenti per aver affidato la lettura della catechesi ad un suo collaboratore. Mentre parlava il microfono amplificava vistosamente il suo respiro pesante rotto da alcuni colpi di tosse. I medici da tempo chiedono all'88enne pontefice di prendersi più cura di sé e di rispettare maggiore riposo, ma da questo orecchio il Papa non ci sente e tira dritto. In ogni caso a vedere il programma che ogni giorno viene anticipato dalla Prefettura della Casa Pontificia le pressioni dei sanitari a diradare un po' gli impegni sembra che non facciano tanto effetto.

Nei prossimi giorni è in programma in Vaticano il Giubileo delle Forze Armate. Domani mattina lo presenterà in sala stampa monsignor Rino Fisichella, Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, assieme monsignor Sergio Siddi, Vicario Generale dell'Ordinariato Militare in Italia e al colonnello croato, Ozren Lukenda, Ufficiale di Stato maggiore nella missione EU NAVFOR MED-IRINI. Domenica a San Pietro, invece, il Papa dovrebbe presenziare però alla messa giubilare con i militari di tutto il mondo che si sono iscritti a passare la Porta Santa per il Giubileo.