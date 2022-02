Papa Francesco, tra i dischi Astor Piazzolla, ma anche Giovanni Caccamo

Città del Vaticano - Papa Francesco ama la musica e nello scorso gennaio si è recato in via Minerva, a Roma, di fianco a piazza Pantheon, per acquistare alcuni dischi.

Ieri sera, durante l'intervista a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il Pontefice ha mostrato un po' della sua discografia. Come si ricorderà, Papa Francesco da giovane ballava il tango, ed ecco un disco di Astor Piazzolla. Ma anche “Parola” è il quarto lavoro del cantante modicano Giovanni Caccamo.

L'intero disco è ispirato all’importanza e alla centralità della parola - ragione per cui ogni canzone è impreziosita da un’introduzione parlata, dalla lettura di un testo d’autore recitato da voci d’eccezione, fra cui quella dell'attore Willem Dafoe.