Papa Leone XIV, quando Prevost fu in visita a Palermo

Palermo - La Chiesa ha un nuovo Papa, ed è il primo Papa Nord Americano. Il Cardinale Robert Prevost ha preso il nome di Papa Leone XIV.

Nonostante sia il primo papa Americano Leone XIV ha già una storia che lo lega alla Sicilia. Sono almeno due le visite nella nostra terra, una a Palermo più lontana nel tempo risalente a quasi vent’anni fa, ed una più vicina nel Siracusano appena dello scorso anno.

Ricordano bene la visita del fratello americano gli agostiniani di Palermo. Era l’ 8 maggio del 2006, una data che sembra quasi un segna del destino visto che ieri, l’8 maggio di 19 anni esatti dopo gli è toccato varcare il soglio pontificio. Un uomo semplice, un fratello Agostiniano quello che in quella giornata di 19 anni fa visitò il santuario di Santa Maria la Reale. Di quell’incontro è rimasta una fotografia che gli agostiani conservano gelosamente, oggi più di ieri.

Prevost era divenuto Priore generale dell’ordine Agostiniano e in quella veste venne in visita a Palermo. “Come tutti abbiamo atteso il Papa che padre eterno ci ha mandato, ma è chiaro che come agostiniani siamo doppiamente contenti del nuovo pontefice – racconta a La Repubblica padre Giuseppe Caruso, rettore della chiesta di Sant’Agostino di Palermo, punto di rifermento dell’ordine in Sicilia – In quella giornata di maggio del 2006 Prevost venne in Sicilia come priore generale dell’ordine, qui custodiamo ancora alcune foto di quel momento, perché oggi sia la Rocca che la Consolazione non sono più gestite dal nostro che è un piccolo ordine ma sono state affidate alla diocesi”. “Io ho avuto l’onore e la fortuna di conoscere il pontefice e di vederlo più volte nel corso degli anni”.

Grande emozione, naturalmente fra gli agostiniani palermitani per i quali i ricordi di quel giorno sono nitidi anche se lontani nel tempo: “Ho in mente perfettamente quell’8 maggio del 2006 – dice sempre a Repubblica frate Roberto Morana– Alle 8 del mattino Prevost ha celebrato la festa della Madonna della Grazia, che poi è andata in diretta su Radio Maria”.

Ma Prevost era stato in Sicilia altre volte, l’ultima appena lo scorso anno a Siracusa in occasione del 71esimo anniversario della Lacrimazione di Maria.