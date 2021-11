Paris Hilton ha detto si a Carter Reum: «Il mio per sempre inizia oggi»

Paris Hilton ha sposato Carter Reum: «Il mio per sempre inizia oggi»

L'ereditiera ha detto «sì» all'imprenditore nel corso di una cerimonia blindata da cui non è ancora trapelato nulla. I festeggiamenti andranno avanti per tutto il weekend nella villa di Bel Air che fu del nonno di lei, Barron Hilton

Paris Hilton ha detto «sì». L'ereditiera quarantenne ha detto si al fidanzato Carter Reum, coetaneo imprenditore che l'aveva chiesta in moglie lo scorso febbraio, dopo poco più di un anno di frequentazione. La cerimonia, privatissima e blindata, a Bel Air, nella villa appartenuta a Barron Hilton, nonno di Paris scomparso nel 2019.

Della cerimonia, finora, si sa davvero poco. L'ereditiera più famosa al mondo è convolata a nozze con il fidanzato Carter Reum ieri sera, giovedì 11 novembre, nella tenuta di Bel-Air del defunto nonno, albergatore e filantropo Barron Hilton. A dare la notizia è stata la stessa Paris, 40 anni, che ha confermato di essersi sposata condividendo su Instagram una foto di se stessa nel suo abito da sposa, firmato Oscar de la Renta.

La Hilton, infatti, ha condiviso via social solo una foto di sé in primo piano su Instagram, in cui ha disseminato qualche indizio sull'abito, firmato Oscar de La Renta, i gioielli, Jean Dousset, e l'hairstylist che l'ha seguita. Ad accompagnare lo scatto una breve didascalia: «Il mio per sempre inizia oggi».

Dopo una vita decisamente social, insomma, Paris ha deciso di tenere i fan ancora un po' con il fiato sospeso. I festeggiamenti, del resto non sono ancora finiti. Andranno avanti per tutto il weekend, sempre nella residenza di Bel Air. «La location è cambiata una settimana fa, all'inizio si sarebbero dovuti sposare in chiesa», aveva detto un insider a Page Six lo scorso 4 novembre. Ignote le ragioni della decisione, ma di certo potrà ospitare gli amici più stretti, da Kim Kardashian, che conosce la sposa fin dall'adolescenza, all'attrice Kyle Richards, anche lei tra gli invitati stando al magazine People.

La storia d'amore di Paris e Carter, intanto, è diventata una docuserie dal titolo inequivocabile Paris in Love. «Volevo che i miei fan vedessero che ho trovato il mio principe azzurro e il mio lieto fine da favola», ha detto Paris qualche giorno fa, intervista al Jimmy Fallon Show. È uscita su Peacock Tv in contemporanea con le nozze: amore e affari vanno di pari passo.