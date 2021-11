Paris Hilton si sposa con Carter Reum: «Ho detto sì»

Paris Hilton, è partito il conto alla rovescia per le sue nozze. Sabato 11 novembre, l’ereditiera convolerà a nozze con il businessman Carter Reum, con cui si è fidanzata ufficialmente lo scorso febbraio. Sui social, la star ha iniziato il countdown, con una dedica speciale per il futuro marito e uno scatto al County Museum of Art di Los Angeles.

Nozze all'orizzonte quindi per Paris Hilton: l'ereditera ha appena annunciato il fidanzamento ufficiale con Carter Reum, al suo fianco da poco più di un anno. La notizia l'ha data la stessa Hilton tramite il suo sito web, nel giorno del suo quarantesimo compleanno, festeggiato lo sorso 17 febbraio, anche se la proposta è arrivata alla vigilia di San Valentino, il 13.

«Quando trovi la tua anima gemella lo sai e basta, lo senti», ha scritto Paris su Instagram, condividendo un breve video della proposta, «Il mio amore e io siamo stati insieme fin dal nostro primo appuntamento e per il mio compleanno ha organizzato un viaggio speciale in un paradiso tropicale. Mentre andavamo a cena lungo la spiaggia, Carter mi ha portata davanti a una capanna decorata con fiori e si è inginocchiato. Ho detto sì, sì per sempre. Non c'è nessuno altro con cui vorrei trascorrere la vita».

Paris e Carter pare abbiano cambiato la location delle nozze all'ultimo minuto e, secondo i bene informati, dovrebbero giurarsi amore eterno nella proprietà di Bel Air del nonno della socialite Barron, dove si terrà anche il ricevimento.

Matrimonio seguito dalle telecamere del «Paris in Love»

Il matrimonio verrà seguito dalle telecamere del «Paris in Love», il reality show della 40enne star. Il documentario diviso in 13 puntate racconta il fidanzamento, la scelta dell’abito da sposa, il party per l’addio al nubilato e al celibato a Las Vegas e vari retroscena fino al grande giorno.

In un precedente post, Paris ha ricordato le ultime esperienze vissute al fianco di Carter, con una selezione di scatti delle loro vacanze.

«Non importa la stagione, se inverno con la neve o estate sul lago, tu sei diventato la mia casa anche lontano da casa», ha scritto. «Casa non è un luogo, ma una persona. Ora e per sempre, sono felice di costruire la nostra casa insieme. Non vedo l’ora di diventare tua moglie 11/11 #Persempretua #ParisInLove».