Parlamento siciliano, Martina e Cristina sono le più belle del reame

Palermo - Onorevoli deputate.

Sono due consigliere regionali siciliane dei Cinquestelle, Cristina Ciminnisi, nissena eletta a Trapani, e la paternese Martina Ardizzone, le presenze più gradevoli all'Assemblea Regionale Siciliana.

Cristina Ciminnisi, 34 anni, nata e cresciuta nell’entroterra, tra il nisseno e l’agrigentino, dopo gli anni dell’Università a Palermo, ha scelto di vivere a Trapani. Nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti e negli anni successivi ha completato la sua formazione conseguendo il Diploma di specializzazione in professioni legali e un Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, ad indirizzo europeo ed internazionale.

Martina Ardizzone, 27 anni, la più giovane tra i parlamentari eletti all’Assemblea regionale siciliana. Nata il 2 agosto del 1995, è diplomata presso il liceo linguistico ed è un'addetta alla vendita. È stata eletta nel collegio di Catania nella lista del Movimento 5 Stelle con 1845 voti conquistati ma ha già un passato politico: è stata consigliere comunale a Paternò. Lo scorso lunedì, durante l'accoglienza dei deputati, aveva dichiarato di essere onorata di rappresentare i cittadini al parlamento regionale, ritenendo quella che stava per iniziare «un’occasione di crescita personale e non solo politica».