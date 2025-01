Patti Smith crolla sul palco per un malore

San Paolo del Brasile - La cantante e musicista Patti Smith è crollata a terra sul palco durante un'esibizione in Brasile, al Teatro Cultura Artística di San Paolo con i Soundwalk Collective. L'artista ha avuto un malore dovuto a una forte emicrania «che andava avanti da alcuni giorni». Dopo l'intervento di un medico, è tornata sul palco su una sedia a rotelle e ha portato a termine la sua esibizione.

A darne notizia è la stessa band che, nelle sue stories di Instagram, ha firmato un messaggio congiunto con la Smith raccontando l'accaduto. «Grazie San Paolo per la tua bella energia e il tuo supporto stasera - hanno scritto sul social - È stata un'esperienza molto toccante per tutti noi. Grazie per essere stati qui. Patti ha sofferto di una forte emicrania negli ultimi giorni, e ora ha avuto qualche capogiro sul palco, ma ha comunque voluto essere qui per tutti noi e per voi ed esibirsi oggi. Patti è estremamente grata a tutti voi per la vostra pazienza, e manda il suo amore a tutti coloro che hanno atteso». L'artista è poi tornata sul palco, stavolta in una sedia a rotelle, per salutare il pubblico, ed ha eseguito una versione del suo brano più iconico, "Because The Night", a cappella e senza musica.

«Questo messaggio è per far sapere a tutti che sto bene - ha scritto Patti Smith poi in un post sui social -. Ho avuto qualche capogiro dopo un'emicrania. Un piccolo incidente, ho lasciato il palco e sono tornata dopo dieci minuti, continuando a parlare con gli spettatori. Ho detto Ho detto loro che stavo bene e ho cantato "Wing" e "Because the night". Sono stata controllata da un medico straordinario e sto assolutamente bene. Per favore, non fidatevi delle storie che leggete altrove, con tutti i problemi nel mondo non merito tanta attenzione. Grazie per i vostri pensieri e la vostra preoccupazione. Fidatevi, sto bene».