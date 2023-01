Paura per Guendalina Tavassi ricoverata in ospedale con codice rosso

Paura per Guendalina Tavassi in ospedale con codice rosso: cos'è successo?



Guendalina Tavassi ex-gieffina e sorella di Edoardo Tavassi, ha fatto preoccupare molti dei suoi follower su Instagram, postando in rete una foto su un lettino di ospedale.

Nelle ultime settimane abbiamo sentito molto parlare di Edoardo Tavassi, tra i concorrenti più amati del Gf Vip. Ma oggi l’attenzione è rivolta ad un altro membro della sua famiglia, la sorella Guendalina Tavassi. Anche lei volto noto grazie al Grande Fratello, nelle ultime ore ha allarmato i suoi fan a causa di una foto che la ritrae in un letto di ospedale: ma cosa è successo?

Guendalina solo poche ore prima, si trovava insieme alla sua ex compagna de l’Isola dei famosi, Carmen Di Pietro, dal parrucchiere come aveva documentato attraverso alcune storie.

In seguito però, Guendalina ha pubblicato una storia con una breve descrizione che ha fatto preoccupare i suoi fan: "Dal parrucchiere all’ospedale è un attimo". Nel giro di pochi minuti, la serata di Guendalina è cambiata di colpo. Ma cosa è successo?

Guendalina Tavassi ospedale: l'ex gieffina è stata ricoverata con codice rosso

Per la ex-gieffina, Guendalina Tavassi, non è la prima volta che si immortala in ospedale. Infatti, in passato la 37enne è già comparsa sui social con il viso tumefatto e un occhio nero a causa di un'aggressione dell'ex marito Umberto D’Aponte, anche questa volta si è mostrata stare non molto bene. Inoltre, un anno fa lei e il suo attuale compagno, Federico Perna, sono stati nuovamente attaccati fisicamente.

Appunto per questo, i suoi follower si sono molto preoccupati per le sue condizioni fisiche nelle ultime ore. Alcuni hanno pensato, addirittura, ad un nuovo attacco da parte dell'ex-marito. Ma Guendalina ha voluto subito rassicurare i suoi seguaci scrivendo: "Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per 10 minuti. Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo. Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatto flebo e visita". Niente di grave insomma.