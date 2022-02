Penelope Cruz si commuove per il premio dedicatole da Javier Bardem. VIDEO

Il film 'Il capo perfetto' del regista Fernando Leon de Aranoa con protagonista Javier Bardem è il grande vincitore dell'edizione 2022 dei premi Goya, i massimi riconoscimenti concessi in ambito cinematografico in Spagna. Per Bardem, che pochi giorni fa ha ricevuto la notizia della candidatura agli Oscar per 'Being the Ricardos', si tratta del sesto Goya, il quinto come attore protagonista.

Sul palco del prestigioso premio, l’attore spagnolo ha voluto fare una dedica speciale alla moglie, Penelope Cruz, ai figli e alla madre, Pilar Bardem, deceduta a luglio dello scorso anno. “Voglio dedicare questo premio a Penelope, che è la donna che amo, celebro, rispetto e ammiro tutti i giorni. Ti amo molto”, ha detto l’attore che ha poi ringraziato il resto della famiglia.