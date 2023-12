Per chi ha votato Fiorello? Lo ha detto senza dirlo

Roma - Per chi ha votato Rosario Fiorello alle scorse elezioni? Lo showman siciliano lo ha detto senza dirlo.

Nelle ultime tre elezioni politiche ha votato per due volte uno schieramento che diceva di voler fare alcune cose, e nell'ultima occasione per lo schieramento opposto. Tradotto: ha votato i Cinquestelle nel 2012 e nel 2017 e la Meloni nel 2022.

L'Auditel

«Stasera Parlo Io» con l'intervista realizzata dal Direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci a Fiorello, ha fatto registrare uno share del 25,4 per cento con 4 milioni 682 mila telespettatori. «Un dato di ascolto incredibile - ha commentato l'Ad Roberto Sergio.- Un omaggio doveroso del Tg1 a Fiorello che nel 2023 con il suo Mattin Show è entrato nelle abitudini degli italiani, per un risveglio all'insegna dell'allegria, della leggerezza e dell'intrattenimento intelligente. Una bellissima pagina per il Servizio Pubblico che in questi giorni di festa ha continuato a far registrare ascolti importanti rivolgendosi a tutte le fasce di età, dimostrazione chiara che tentare la strada dell'innovazione unita all'inclusività alla fine risulta vincente. Grazie ai colleghi della Rai per il grande lavoro svolto e per quello che continueranno a fare, (questa sera »L'Anno che Verrà« con Amadeus in diretta da Crotone), a loro, alle loro famiglie e a tutti i telespettatori vanno i miei migliori auguri per un 2024 anno della radio, della televisione, del Servizio Pubblico».

Giorgia Meloni un’ottima tata, faceva giocare mia figlia con i Lego

E, a proposito di politica, come non citare allora l’aneddoto della premier Giorgia Meloni babysitter della figlia: “Mia moglie diceva che era bravissima, studiava nel mentre e non faceva giocare la bimba con le bambolette, ma amava i Lego, costruiva e faceva fare costruzioni” – le sue parole – “Comunque un bel ricordo, nulla da dire su Giorgetta”.