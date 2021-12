Per le feste 2021 al via con look dorati

Per le feste natalizie e in preparazione dei festeggiamenti per capodanno, avete già un look pensato o siete totalmente allo sbaraglio? Quest'anno vorremo consigliarvi delle proposte per nulla sottotono, che divertono con giochi di luce e materiali inaspettati. Ecco i nostri 5 pezzi must-have per le feste di Natale 2021.

Il total look





Camicia e pantaloni Lunière, Oséree (Mytheresa)



Oséree è una certezza quando si tratta di brillare. Vi proponiamo il total look composto da camicia e pantaloni, entrambi realizzati in lamé dorato leggermente trasparente, che lascia intravedere braccia e gambe. Il taglio della camicia è piuttosto classico, con maniche morbide e polsino alto. I pantaloni invece hanno un design morbido: la camicia è perfetta rimborsata dentro questi pantaloni palazzo.

La giacca





Blazer con paillettes, P.A.R.O.S.H. (Farfetch)



Cosa ne pensate di un blazer tutto paillettes e luccichii? Ecco la proposta di P.A.R.O.S.H.: una giacca morbido con bavero classico, apertura frontale senza bottoni, due tasche davanti e spacco posteriore. Tutto il blazer è tempestato di lustrini che attrarranno tutta l'attenzione su di loro.

Il body





Body metallizzato, Saint Laurent



Che spettacolo questo body di Saint Laurent, realizzato in poliammide con effetto metalizzato e lamé. Il modello è elasticizzato, presenta un ampio scollo frontale e uno a U sulla schiena. Il taglio è piuttosto sgambato. Il body può essere facilmente indossato con un tailleur più sobrio, così da portarlo con voi al di là del periodo estivo.

Il top





Top con paillettes, Polo Ralph Lauren (Farfetch)



E' di Polo Ralph Lauren questo top brillante. E' realizzato in misto cotone, con decorazioni di piccole paillettes dorate su tutto il capo. Il top presenta maniche lunghe, collo alto e chiusura con zip sul retro. Lo potete indossare con una gonna effetto lucido come nella foto oppure con un pantalone palazzo bianco.

La minigonna





Minigonna di paillettes, PINKO



Per concludere, non poteva mancare una minigonna per illuminare il vostro look. Questa di Pinko la potete acquistare anche su Farfetch. E' realizzata in poliestere, con una decorazione di paillettes che si estende su tutta la gonna. Presenta un design drappeggiato che arriccia la gonna sulla parte centrale, accorciandola. L'orlo di conseguenza risulta asimmetrico.

Per gli accessori: alla prossima puntata.